Em transição, Gabriel Bontempo está próximo do retorno ao Santos
Meia iniciou transição no CT Rei Pelé e está próximo de retorno
O meia do Santos Gabriel Bontempo iniciou a fase de transição no gramado do CT Rei Pelé após sofrer uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita.
Durante o evento de reinauguração do hotel da concentração do Peixe, o “Recanto dos Alvinegros”, o jogador revelou que está próximo de retornar aos gramados.
— Estou me recuperando bem e me dedicando para estar de volta o mais rápido possível. São três semanas fora e não vejo a hora de voltar. Vou começar a transição — disse Bontempo.
O meio-campista também comentou sobre a importância da modernização dos alojamentos, inaugurados na última segunda-feira (29) com a presença de atletas do elenco profissional, incluindo Neymar.
— A gente fica feliz. Estão melhorando a infraestrutura aqui no CT e na Vila. São pequenas coisas que fazem a diferença e agora temos mais conforto e modernidade. Isso ajuda no nosso desempenho — destacou.
Além de Bontempo, Neymar e Victor Hugo seguem no Departamento Médico. O camisa 10 se recupera de uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, enquanto Victor Hugo trata um problema no músculo adutor da coxa.
— Nós nos dedicamos todos os dias para ter uma recuperação mais rápida. Logo mais estaremos de volta — completou o meia santista.
Bontempo ainda falou sobre a intensidade dos treinamentos comandados por Juan Pablo Vojvoda, técnico que vem sendo elogiado internamente pela diretoria devido à sua metodologia.
— Desde que ele chegou tivemos poucos treinos, mas são intensos. Estamos bem preparados fisicamente e a comissão técnica ajuda bastante a gente — concluiu.
O Santos vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (28), na Vila Belmiro. O próximo compromisso será contra o Ceará, no domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Raio-X de Gabriel Bontempo:
Gabriel Morais Silva Bontempo
16/01/2005 (20 anos)
Uberaba (MG)
Peso: 70kg
Altura: 1,81m
ELENCO PROFISSIONAL:
33 JOGOS
2 GOLS
2 ASSISTÊNCIAS
