Em transição, Gabriel Bontempo está próximo do retorno ao Santos

O meia do Santos Gabriel Bontempo iniciou a fase de transição no gramado do CT Rei Pelé após sofrer uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita.

Durante o evento de reinauguração do hotel da concentração do Peixe, o “Recanto dos Alvinegros”, o jogador revelou que está próximo de retornar aos gramados.

— Estou me recuperando bem e me dedicando para estar de volta o mais rápido possível. São três semanas fora e não vejo a hora de voltar. Vou começar a transição — disse Bontempo.

O meio-campista também comentou sobre a importância da modernização dos alojamentos, inaugurados na última segunda-feira (29) com a presença de atletas do elenco profissional, incluindo Neymar.

— A gente fica feliz. Estão melhorando a infraestrutura aqui no CT e na Vila. São pequenas coisas que fazem a diferença e agora temos mais conforto e modernidade. Isso ajuda no nosso desempenho — destacou.

Além de Bontempo, Neymar e Victor Hugo seguem no Departamento Médico. O camisa 10 se recupera de uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, enquanto Victor Hugo trata um problema no músculo adutor da coxa.

— Nós nos dedicamos todos os dias para ter uma recuperação mais rápida. Logo mais estaremos de volta — completou o meia santista.

Bontempo ainda falou sobre a intensidade dos treinamentos comandados por Juan Pablo Vojvoda, técnico que vem sendo elogiado internamente pela diretoria devido à sua metodologia.

— Desde que ele chegou tivemos poucos treinos, mas são intensos. Estamos bem preparados fisicamente e a comissão técnica ajuda bastante a gente — concluiu.

O Santos vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (28), na Vila Belmiro. O próximo compromisso será contra o Ceará, no domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Bontempo tem dois gols pelo elenco profissional do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Raio-X de Gabriel Bontempo:

Gabriel Morais Silva Bontempo

16/01/2005 (20 anos)

Uberaba (MG)

Peso: 70kg

Altura: 1,81m

ELENCO PROFISSIONAL:

33 JOGOS

2 GOLS

2 ASSISTÊNCIAS