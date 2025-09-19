Artilheiro do Sub-17 do Santos assina contrato profissional com multa de R$ 625 milhões

O atacante David Nogueira, de apenas 16 anos, assinou na última quinta-feira (18) o seu primeiro contrato profissional com o Santos.

Atualmente integrado à categoria sub-17, o jovem firmou vínculo com o clube até 31 de julho de 2028, com uma multa de R$ 625 milhões.

Menino da Vila desde os 7 anos, David chegou ao Alvinegro em 2016 para atuar no futsal, na equipe sub-8.

Em 2020, passou a defender as categorias de base no campo e, desde então, vem subindo degrau por degrau até chegar ao sub-17.

— Estou muito feliz com todas as oportunidades que o Santos está me dando. No futebol, tudo acontece muito rápido, então precisamos aproveitar da melhor forma todas as valorizações que o clube nos oferece. Quanto mais nos destacamos, mais visados ficamos. Graças a Deus consegui assinar esse contrato e agradeço muito a todos por mais essa valorização — declarou o atacante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

David Nogueira assina o primeiro contrato profissional ao lado da família e do presidente Marcelo Teixeira. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Nascido na cidade de Lisboa, em Portugal, David Nogueira é filho do ex-atleta Edmílson, também formado nas categorias de base do Santos e que defendeu o clube em 2005. No ano de seu nascimento, em 2009, o pai atuava no futebol português.

Apesar de ter vindo ao mundo em solo europeu, David foi criado em Santos, possui dupla cidadania e já acumula convocações para a Seleção Brasileira de base.

continua após a publicidade

Ao celebrar a assinatura do primeiro contrato profissional do jovem atacante, o presidente do clube destacou a confiança no potencial do Menino da Vila.

— Esse é o seu primeiro contrato, e temos absoluta convicção de que se trata do reconhecimento de um talento da base com futuro muito promissor. Ele já tem um histórico familiar conosco, é filho do Edmílson, da geração de 2005, então há essa relação de pai para filho. Temos grande confiança nele, porque tem nível de seleção. Passou por um problema recente, o Santos deu toda a assistência, e agora está totalmente recuperado, nos dando frutos com excelentes atuações e gols importantes — afirmou o mandatário.

continua após a publicidade

Quem é David Nogueira?

Sempre atuando no ataque, David Nogueira acumula gols e títulos desde a infância. Em 2019, ainda no futsal, foi artilheiro da Supercopa América, em Balneário Camboriú, com nove gols em seis jogos, e também da World Futsal Cup, em Barcelona, onde marcou impressionantes 17 gols em apenas cinco partidas.

Nas quadras, o atacante ainda brilhou no Paulista Sub-14, ao anotar 17 gols em 13 jogos, terminando como vice-artilheiro da competição.

Em 2022, já no futebol de campo, David manteve o faro de gol: marcou 20 vezes em 18 jogos, sendo artilheiro e peça fundamental no vice-campeonato do Santos no Paulista Sub-13.

No mesmo ano, conquistou também a artilharia da Copa Integração. Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, participou da Baixada Cup, na qual disputou seis partidas e balançou as redes em 10 oportunidades.

No ano seguinte, em 2023, o Menino da Vila marcou 11 gols em seis jogos pelo Paulista Sub-14, ficando novamente como vice-artilheiro.

Pelo estadual Sub-15, anotou três gols em oito partidas. Já em 2024, foi destaque no Paulista Sub-15, liderando a artilharia com 10 gols em seis jogos, até sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante período com a Seleção Brasileira Sub-15.