Arthur do Vale, goleiro revelação das categorias de base do Santos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. O novo vínculo do arqueiro, de 16 anos, vai até 31 de março de 2028.

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Arthur chegou à equipe em 2020, aos 11 anos. Desde então, se destacou pelas convocações às seleções brasileiras de base e atualmente integra a categoria sub-17, além de realizar treinamentos com o time profissional.

O jovem goleiro comentou sobre a rápida ascensão na carreira e afirmou que busca seguir evoluindo e conquistando espaço na equipe da Vila Belmiro.

— Foi tudo muito rápido. O futebol tem essas acelerações. Graças a Deus eu consegui essa alavancagem de maneira ágil. Vou fazer de tudo para cada vez mais ter oportunidades tanto no Santos como na Seleção Brasileira. Agradeço muito ao Clube por todas as oportunidades e a formação que estou tendo aqui dentro — disse Arthur.

Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o Santos mantém um acompanhamento de seus jovens talentos, principalmente na posição de goleiro. Ele ressaltou a importância da escola de arqueiros do clube e destacou que todos os atletas que chegam ao profissional apresentam nível de seleção, projetando um futuro promissor para a equipe.

— O Arthur já tem um grande histórico na base. É fundamental que nós também estejamos acompanhando, pois temos uma escola de goleiros. Todos os que estão sendo lançados ou jogando na base e chegando ao profissional são todos a nível de seleção, isso dá uma perspectiva ao Santos muito positiva. Aproveito para cumprimentar todos os profissionais que fazem esse trabalho na base, que realizam um serviço de excelência, de acompanhamento, de conceitos e de posicionamentos. E temos condições, num futuro próximo, de nunca mais imaginar contratar jogadores de fora. Porque nós já estamos com jogadores aqui na nossa própria casa — disse o presidente Marcelo Teixeira.

Arthur do Vale chegou ao clube em 2020 (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Santos renova com dois da base

Além de Arthur do Vale, o clube anunciou recentemente David Nogueira, de 16 anos, que assinou seu primeiro contrato profissional na manhã desta quinta-feira (18). Atualmente na categoria sub-17, o atacante firmou vínculo até 31 de julho de 2028.

O zagueiro João Alencar, de 18 anos, também teve a renovação de seu contrato oficializada, agora válida até 30 de junho de 2030. Já treinando com a equipe profissional, João chegou ao clube em setembro de 2017, aos dez anos, e passou por todas as categorias de base até atingir o time principal.