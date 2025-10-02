O ala brasileiro Gui Santos inicia sua terceira temporada pelo Golden State Warriors com um novo status e maior confiança. O jogador afirmou se sentir mais confortável e adaptado à NBA, creditando a experiência acumulada e o ambiente competitivo da equipe por sua notável evolução.

Golden State Warriors v San Antonio Spurs - Jonathan Kuminga e Gui Santos na temporada 2024/25 da NBA (Foto: Michael Gonzales / AFP)

Gui Santos renova com o Warriors

Recentemente, o Warriors exerceu a opção de equipe em seu contrato, garantindo a permanência do atleta para a temporada 2025-26 com um salário de US$ 2,2 milhões. A decisão reforça a aposta da franquia em seu desenvolvimento.

Em declarações sobre seu crescimento, Santos apontou a convivência com veteranos, como o astro Stephen Curry, como um fator fundamental. Segundo o ala, a dedicação e o profissionalismo dos jogadores mais experientes servem de inspiração para os jovens do elenco.

— É uma outra mentalidade — destacou o jogador ao refletir sobre o aprendizado adquirido desde sua chegada à liga.

Na última temporada, Gui Santos teve um aumento em seu tempo de quadra e correspondeu com boas atuações, chegando a registrar recordes pessoais de pontuação em partidas consecutivas. Atuando como peça importante na segunda unidade da equipe, ele obteve médias de 4.1 pontos e 3.1 rebotes por jogo, consolidando seu espaço na rotação do time.

Amazon divulga calendário de transmissão para temporada 2025/26 da NBA

A presença da Amazon Prime na vida dos fãs da NBA teve uma crescente significativa nos últimos anos, o que promete aumentar na temporada de 2025/26. Os brasileiros que quiserem acompanhar as finais da liga, por exemplo, terão compromisso marcado com a plataforma de streaming, que transmitirá a série decisiva com exclusividade. Além do NBA Finals, a Copa da NBA, o play-in e os playoffs estão confirmados no catálogo da emissora.

O Prime Video anunciou o calendário completo para a temporada de 2025/26 nesta terça-feira (30). Pelo quarto ano consecutivo, o streaming será uma das casas da liga no Brasil, ao lado da ESPN e do NBA League Pass. No total, os fãs terão acesso a 147 jogos exclusivos da temporada regular transmitidos ao vivo, além de incluir partidas da WNBA, a principal liga de basquete feminino do mundo.