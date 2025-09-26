Goleiro João Pedro assina aditamento contratual no Santos

O Santos oficializou, nesta sexta-feira (26), um aditivo de contrato com o goleiro João Pedro, de 17 anos, recentemente promovido ao elenco profissional.

O novo vínculo do arqueiro com o clube é válido até 30 de abril de 2027.

Integrado aos treinos da equipe principal desde julho, João Pedro também atua pela categoria sub-17. Ele chegou ao Peixe aos nove anos, iniciou a trajetória no sub-11 e se destacou com convocações para as seleções brasileiras de base, no sub-15 e agora no sub-17.

— Agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem proporcionado na minha vida. O Santos é o clube para o qual torço desde criança, é o time do meu coração. Espero retribuir tudo o que o clube vem fazendo por mim e pela minha família — declarou o jovem goleiro.

Nascido na cidade de Santos, João Pedro iniciou sua trajetória no futsal, na escolinha do Gremetal. O jovem atuava como jogador de linha, mas precisou assumir a posição de goleiro em uma oportunidade, também favorecido pela altura. Desde então, se apaixonou pela função e não quis mais sair da meta.

— O Santos está criando um legado na formação de goleiros. São atletas de muito potencial, que já servem à Seleção Brasileira. Temos muitos nomes promissores que já fazem parte do departamento de futebol profissional. O João Pedro tem algo diferenciado, pois enfrentou um momento difícil em sua vida pessoal, com o falecimento da mãe. Resistiu, e não apenas resistiu, como também atuou pelo Santos, cumprindo bem o seu papel. São exemplos de persistência e resiliência que mostram a determinação de um atleta obstinado em alcançar o sucesso na carreira — declarou o presidente Marcelo Teixeira.

