Santos

Veja qual será o número da camisa de Gabigol no Santos

Jogador chega emprestado junto ao Cruzeiro até o final do ano, com opção de compra

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
06:30
Gabriel Barbosa inicia a terceira passagem pelo Santos; jogador retorna depois de oito anos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Barbosa inicia a terceira passagem pelo Santos; jogador retorna depois de oito anos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O atacante Gabigol foi anunciado pelo Santos na última sexta-feira (2) e movimentou as redes sociais pela "quase inédita" parceria que fará com Neymar nesta temporada.

A dupla foi revelada pelo clube, mas atuou junta em apenas uma oportunidade: justamente na despedida de Neymar rumo ao Barcelona, em 2013, no empate sem gols contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Pela Seleção Brasileira, eles tiveram mais tempo de convivência, especialmente na conquista inédita da medalha de ouro do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2016. A relação entre ambos extrapola o campo, já que Gabriel é casado com Rafaella, irmã de Neymar.

Gabriel Barbosa visita a Vila Belmiro com a camisa 9. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Barbosa realizou três treinos até o momento com o elenco santista. O atacante será apresentado no Salão de Mármore da Vila Belmiro nesta segunda-feira (5), às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela Santos TV.

O jogador será o novo dono da camisa 9 do Santos, número que na temporada passada pertencia a Tiquinho Soares. O atacante tinha um alto custo para o clube e apresentou rendimento abaixo do esperado, com futuro ainda indefinido para 2026.

O presidente Marcelo Teixeira publicou um vídeo em sua rede social visitando a loja oficial do clube, anexa à Vila Belmiro, e exibindo na vitrine a camisa 9 com o nome de Gabriel Barbosa.

Ainda segundo o dirigente, a contratação do jogador representa uma 'reafirmação de identidade' e também fortalece o elenco, criando um ambiente de protagonismo.

Agenda Campeonato Paulista:

10.01 - Santos x Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

