Santos anuncia início das vendas dos ingressos para jogo contra Novorizontino

O Santos inicia nesta segunda-feira (5) a venda de ingressos para a partida diante do Novorizontino, que marca a estreia da equipe no Campeonato Paulista. O confronto será no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano elevou a expectativa de sua torcida após a renovação de Neymar até o fim do ano que vem, além do empréstimo de Gabriel Barbosa por uma temporada. O atacante inicia sua terceira passagem pelo clube.

As vendas para os sócios do clube começam às 13h (de Brasília) e às 17h (de Brasília) para o público em geral. Para quem não é associado, é necessário realizar um cadastro gratuito no plano Santos Mais Popular. O reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da compra quanto no acesso ao estádio. Clique aqui para comprar.

A Lei Estadual nº 18.159/2025, de São Paulo, garante gratuidade em eventos esportivos para crianças de até 2 anos incompletos, que devem permanecer no colo do responsável. Não há gratuidade para idosos ou pessoas com deficiência.

Cronograma de vendas:

Data de Início das vendas pela internet:

Segunda-feira (05/01) – 13 horas – Apenas Sócios

Segunda-feira (05/01) – 17 horas – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 13 horas – 05/01

Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 14 horas – 05/01

Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 15 horas – 05/01

Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 16 horash – 05/01

Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 17 horas – 05/01

Confira detalhes e valores:

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante) – ingressos.santosfc.com.br

Inteira: R$ 240,00

Meia: R$ 120,00



FORMAS DE PAGAMENTO (online)

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)

Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro

NÃO SÓCIOS

Para efetuar a compra de ingresso, agora todo torcedor santista (não sócio) precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular. Esse cadastro é gratuito e realizado pelo site www.sociorei.com.

SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

Associados, proprietários de cativa ou camarotes, assim como não sócios, acessarão o estádio utilizando o cadastro facial.

ATENÇÃO: A carteirinha de sócio não será mais usada em nenhum acesso.

PROPRIETÁRIOS DE CADEIRAS CATIVAS E ESPECIAIS

Os donos de cadeiras cativas e especiais precisarão comprar os ingressos antecipadamente. Não haverá mais o livre acesso com apresentação da carteirinha nas catracas.

O objetivo é garantir previsibilidade na utilização dos assentos e também nos pagamentos referentes aos jogos, já que a cobrança era feita apenas posteriormente.

O proprietário que quiser ceder a sua cativa, cadeira especial ou camarote para uso de terceiro, deverá solicitar que esse convidado faça o cadastro como sócio ou não sócio (Plano Santos Mais Popular) para que, deste modo, seu CPF possa aparecer no sistema de indicação de convidado.

A venda de ingressos é feita somente pelo site www.sociorei.com.

GRATUIDADE

A Lei Estadual nº 18.159/2025 do estado de São Paulo garante gratuidade em eventos esportivos para crianças de até 2 anos incompletos, que devem permanecer no colo do responsável. Não há gratuidade para idosos ou pessoas com deficiência.

MEIA ENTRADA

A compra e acesso da meia entrada só será permitida mediante a presença do titular do benefício, munido do documento original que comprova o seu direito.

Digite corretamente os dados do beneficiário da meia entrada. Após a conclusão da compra a titularidade não poderá ser alterada. O decreto lei nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 regulamenta a venda de meia entrada (lei nº 12.933/2013) e o estatuto da juventude (lei nº 12.852/2013) garantem que 40% dos ingressos de uma partida sejam destinados à venda de meia entrada.

ESTUDANTES

Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil Nacional (CIE), dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada jovem de 15 a 29 anos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), cuja renda mensal seja de até dois (2) salários mínimos. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteirinha do CADÚNICO (Bolsa Família) e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA)

Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício da meia-entrada pessoas com deficiência física e seu acompanhante, quando necessário. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

ADULTOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS

Lei Federal 10.741/2003: Possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PROFESSOR, DIRETOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, SUPERVISOR E TITULAR DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Lei Estadual

10.858/2001 – Lei Municipal 14. 729/2012 – Lei Estadual 15.298/2014: Possuem o benefício da meia entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente ou a Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

MENORES DE 12 ANOS

Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar Documento de identidade (RG) ou Certidão de Nascimento, original ou cópia autenticada.

HORÁRIO DA ABERTURA DOS PORTÕES

O horário de abertura dos portões será às 14h00. O Santos FC pede a colaboração para que o torcedor chegue cedo ao estádio, para evitar a formação de filas.

OUVIDORIA

Telefone: (13) 3257-4122