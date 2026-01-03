Jornalista analisa retorno de Gabigol ao Santos: 'Nenhum jogador barra ele'

Após sete temporadas longe da Vila Belmiro, o Santos acertou o retorno do atacante Gabigol, por empréstimo, até o final da temporada de 2026. Neste sábado (3), o jogador se reapresentou no CT Rei Pelé e participou do primeiro treino ao lado de seus novos companheiros. Após o acerto, o jornalista Walace Borges, da TNT Sports, destacou que o camisa 9 pode voltar a ganhar uma sequência como titular no Peixe.

Na visão do comentarista, o Santos não tem nenhum jogador que consiga barrar o atacante neste início de temporada. Segundo ele, essa pode ser uma virada de chave para Gabigol, que busca recuperar seu melhor futebol. Confira abaixo.

Após uma negociação complexa com o Cruzeiro, o jogador chega por empréstimo até dezembro. Esta é a terceira passagem de Gabigol pelo Santos, que terá que arcar com metade do salário recebido pelo Cruzeiro, estimado em R$ 2,5 milhões.

Gabigol acerta retorno ao Santos

Sem clima no clube mineiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador foi anunciado pelo Peixe neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

O interesse entre as partes é antigo e as tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.

