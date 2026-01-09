Santos disputa Campeonato Paulista em busca de 'virada de chave' com Gabigol e Neymar

O Santos iniciou o ano com a torcida empolgada após a renovação de Neymar até o fim da temporada e a contratação de Gabriel Barbosa, que retorna ao clube depois de oito anos para sua terceira passagem pelo time da Baixada Santista.

O camisa 10, no entanto, deve desfalcar a equipe nas primeiras rodadas. Neymar passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após atuar no sacrifício na última temporada e segue em processo de recuperação.

Gabriel Barbosa durante treino do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Já o "Menino da Vila, santista e cruel" chega com a missão de resgatar o bom futebol depois de uma temporada sem grande brilho no Cruzeiro, clube com o qual ainda tem mais três anos de contrato. Gabigol chegou com contrato por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.

Vice-campeão estadual no ano retrasado, quando perdeu para o Palmeiras no segundo jogo da final, o Santos não conquista um título relevante há quase dez anos. No último deles, Gabigol fazia parte do elenco campeão de 2016, então comandado por Dorival Júnior.

A esperança voltou a ressurgir na Vila Belmiro com a dupla, que também mantém uma relação especial fora de campo, já que Neymar é cunhado de Gabigol. A conexão entre ambos ajuda a alimentar o otimismo da torcida por dias mais promissores.

Os rumores sobre a contratação do atacante, que pertence à Raposa, começaram em dezembro, mas as conversas não avançaram naquele momento devido à participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.

Com o passar do tempo, os laços foram se estreitando, e Gabigol revelou, durante sua apresentação, que a namorada Rafaella, os pais, que moram na Baixada Santista, além de Neymar e de seu pai, tiveram papel fundamental para convencê-lo a voltar para casa.

Outro fator determinante foi a presença do presidente Marcelo Teixeira, que conhece o atleta desde os oito anos, quando o descobriu jogando futsal em São Bernardo, na Grande São Paulo. Alexandre Mattos, Diretor Executivo que estava recentemente no Cruzeiro, também teve participação importante nas negociações.

As redes sociais impulsionaram ambos os anúncios, assim como a permanência de jogadores com prestígio junto à torcida, como o goleiro Gabriel Brazão e o atacante Robinho Jr., que fará sua primeira temporada completa no elenco profissional.

A manutenção da mesma comissão técnica pelo segundo ano consecutivo facilitou o planejamento liderado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que chegou ao clube com a dura missão de livrar o Santos de mais um rebaixamento, em meio a um elenco formado por jogadores pouco acostumados a esse tipo de desafio, mas habituados a disputar e empilhar títulos.

Com a permanência de peças importantes, melhorias na infraestrutura e algumas vendas para aliviar a situação financeira, o torcedor santista começa a acreditar que dias melhores são possíveis. A expectativa é por uma temporada mais estável, com mais vitórias do que derrotas, sem mudanças constantes no comando técnico e com um time que lute por competitividade e não apenas para escapar da parte de baixo da tabela.

O que vem pela frente:

O Santos encerra nesta sexta-feira (9), no CT Rei Pelé, a preparação para a estreia no Campeonato Paulista. Para o duelo diante do Novorizontino, todos os ingressos já foram comercializados, o que confirma o clima de expectativa da torcida para o início da temporada.

Ainda nesta sexta (8), o goleiro Gabriel Brazão concederá entrevista coletiva às 13h (de Brasília). A conversa com os jornalistas terá transmissão ao vivo pela Santos TV.