Zé Ivaldo é regularizado no BID e está liberado para estrear pelo Santos no Paulistão
Por outro lado, Peixe não poderá contar com Álvaro Barreal
O zagueiro do Santos, Zé Ivaldo, foi regularizado no BID da CBF nesta quinta-feira (8) e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a disputa do Campeonato Paulista.
O Peixe estreia neste sábado (10), diante do Novorizontino, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para a partida, todos os ingressos já estão esgotados.
O defensor chegou ao Alvinegro Praiano no início do ano passado e foi o primeiro reforço anunciado para a temporada que marcou o retorno do Santos à elite do futebol brasileiro. Inicialmente emprestado pelo Cruzeiro, o jogador teve os direitos adquiridos em definitivo pelo clube da Baixada Santista após o cumprimento de metas, em uma negociação de R$ 5,3 milhões.
Apesar de não ter sido relacionado por Vojvoda em algumas partidas ao longo da temporada, Zé Ivaldo ganhou espaço na reta final do Campeonato Brasileiro, assumiu a titularidade e foi peça fundamental na campanha que evitou um novo rebaixamento do Peixe.
Baixa na estreia:
Por outro lado, Vojvoda não terá o atacante Álvaro Barreal à disposição. O jogador foi adquirido pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos, após a ativação de uma cláusula obrigatória de compra, prevista no contrato de empréstimo e acionada com o cumprimento das metas estabelecidas. O vínculo temporário se encerraria em 31 de dezembro.
Barreal, no entanto, já é o primeiro reforço do Peixe para a temporada 2026. O argentino encerrou o ano em grande fase sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, com nove gols e uma assistência em 37 partidas, sendo 29 como titular.
Ele foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, um gol à frente de Neymar. Após um início com oscilações, o atacante apresentou evolução consistente e se consolidou como peça-chave do setor ofensivo.
Agenda Campeonato Paulista:
10.01 - Santos x Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri
18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro
22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis
08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho
15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
