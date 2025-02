O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, detalhou como foi a negociação para que o retorno de Neymar ao clube fosse concretizado. De acordo com o mandatário, o Peixe não vai virar SAF em 2025, e há um projeto com receitas para a temporada.

continua após a publicidade

➡️ No Santos, salário de Neymar será equivalente a 2% do que recebia no Al-Hilal; veja números

- Trata-se de um atrevimento e ousadia do Santos, mas com responsabilidade. O mercado tem condições de reagir a essa contratação e eu dou exemplo: uma propriedade que era negociada a R$ 500 mil, passou a ser fechada com R$ 6 milhões. Receitas alternativas, milhões de dólares girando em torno do trabalho. Como colocamos no projeto, o que fizemos com Marta e outros profissionais e agora viabilizado no Neymar - afirmou o presidente santista, em entrevista ao site 'ge'.

- Já temos também um projeto visando 2025, com receitas que Santos possui e os passos que vinha dando no sentido de concretizar negociações. Estamos melhorando a qualidade da equipe e os produtos que a gestão possui para aumentar a arrecadação - disse Teixeira.

continua após a publicidade

➡️Neymar descarta papel de herói e faz alerta à torcida do Santos

O presidente do Santos ainda comentou sobre a possibilidade de seguir com Neymar após o fim do vínculo de seis meses. O craque, inclusive, não descartou permanecer no clube por mais tempo.

- Nós temos um plano. O mais importante foi trazer. Se está aqui é porque acredita. E acreditando tem aproximação, conhece, por isso fica confortável. Já vim no ônibus algumas vezes, é algo impressionante o que senti. Fiquei todo arrepiado. Não é só de ver o torcedor, mas de sentir. O que eu senti não era apenas a energia do torcedor, parece que era algo irreal. Não consigo colocar em palavras. Impressionante. Já vivi todos os momentos, hoje algo nunca tinha visto e nem sentido. Nunca senti na vida - completou.

continua após a publicidade

➡️Neymar lamenta ainda não poder jogar pelo Santos no Paulistão