Por onde anda Eduardo Marques, ex-atacante do Santos?

Teve passagens por diversos clubes no Brasil e no exterior, incluindo Portugal, Israel e Japão.

Eduardo Marques foi um dos talentos revelados nas categorias de base do Santos no final dos anos 1990, participando de uma das campanhas mais marcantes do clube na década ao conquistar a Copa Conmebol de 1998. Com passagens por diversos clubes no futebol brasileiro e no exterior — incluindo Portugal, Israel, Coreia do Sul, China, Japão e Chipre —, o meio-campista teve uma trajetória bastante internacional. Mas, afinal, por onde anda Eduardo Marques atualmente? O Lance! te conta.

Nascido em Osasco, interior de São Paulo, o jogador construiu uma carreira versátil, alternando momentos de destaque no futebol brasileiro com experiências importantes em mercados emergentes e tradicionais do futebol mundial. Sua jornada foi marcada por boas atuações, golaços e títulos, mesmo sem ter alcançado o estrelato que se imaginava nos tempos de Vila Belmiro.

Hoje, longe dos gramados, Eduardo Marques segue ligado ao futebol, atuando como empresário de atletas. Conheça mais sobre sua trajetória, seus clubes e o que ele faz atualmente.

Início no Santos e destaque na Copa Conmebol de 1998

Eduardo Marques de Jesus Passos nasceu no dia 26 de junho de 1976 e iniciou sua formação nas categorias de base do Santos. Ainda jovem, foi treinado por Coutinho nas equipes de base do Peixe e, rapidamente, chamou a atenção pelo estilo clássico de meio-campista e boa finalização de média distância.

Sua grande aparição no cenário nacional aconteceu em 1998, quando integrou o elenco campeão da Copa Conmebol, competição continental organizada pela Conmebol na época. Eduardo teve papel relevante naquele ano, inclusive marcando dois gols em quatro jogos no Campeonato Paulista e três gols em 18 partidas do Brasileirão. Em 2000, protagonizou um golaço na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, reforçando seu status de promessa.

continua após a publicidade

No total, disputou 69 jogos pelo Santos e marcou 10 gols, deixando boas impressões com sua técnica refinada e visão de jogo.

Passagens por Sport, Guarani e Santo André

Após deixar o Santos, Eduardo Marques seguiu no futebol brasileiro e defendeu o Sport Recife em 2001, onde teve participação regular. No mesmo ano, também passou pelo Guarani, antes de ser contratado pelo Santo André em 2002.

Esses anos marcaram a transição de Eduardo no futebol nacional, consolidando seu papel como um meia experiente e com passagens por clubes tradicionais. No entanto, seria fora do Brasil que o jogador encontraria novos desafios e oportunidades.

Experiências internacionais: Portugal, Israel, Ásia e Chipre

Em 2003, Eduardo Marques assinou com o Belenenses, de Portugal. No mesmo ano, retornou ao Brasil para uma breve passagem pelo Grêmio, antes de embarcar em uma sequência de experiências internacionais.

Entre 2004 e 2006, atuou por dois dos maiores clubes de Israel: Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv, onde conquistou a Taça de Israel na temporada 2004–05. Depois, embarcou para a Ásia, defendendo o Daegu FC na Coreia do Sul em 2006, o Hangzhou Greentown na China em 2007 e, no mesmo ano, o Shonan Bellmare, no Japão.

Entre 2008 e 2011, jogou no Chipre, atuando pelo APOP Kinyras, Aris Limassol e AEP Paphos, encerrando a carreira com o título da Taça do Chipre em 2008–09 pelo APOP.

Por onde anda Eduardo Marques?

Após se aposentar dos gramados, Eduardo Marques (@10eduardomarques) manteve-se próximo ao futebol e atualmente trabalha como empresário de atletas, atuando no agenciamento e suporte a jogadores em início de carreira. Sua vivência no futebol internacional e a experiência adquirida em diferentes culturas esportivas têm sido fundamentais nessa nova fase profissional.

Com uma trajetória que passou por clubes do Brasil, Europa, Oriente Médio e Ásia, Eduardo Marques é mais um exemplo de jogador brasileiro que construiu uma carreira sólida fora dos holofotes, mas com contribuições relevantes dentro e fora de campo.

Clubes por onde passou Eduardo Marques