O Santos cancelou na manhã desta sexta-feira (1) o evento que marcaria o lançamento do projeto da reforma na Vila Belmiro por conta de um incêndio que acontece na baixada santista. A comunidade de Caminho São Sebastião, construída sobre palafitas, foi atingida por chamas que destruíram mais de 100 morarias por volta das 7h40, horas antes da apresentação que estava marcada pelo clube para acontecer no Palácio José Bonifácio, sede da prefeitura.

Equipes da prefeitura e de diversas secretarias municipais estão mobilizadas para atender famílias atingidas pelo incidente, além de equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, acionados para combater as chamas. O evento estava marcado para iniciar às 11h.

O Santos informou que uma nova data será informada para retomar o evento de lançamento do estádio, que terá sua reforma iniciada no começo de 2026 e marca uma nova etapa na história do Peixe. Estariam presentes o prefeito da cidade, Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, e o diretor de novos negócios da WTorre, empresa responsável pela reforma do estádio, Luiz Otávio Alves.

Veja o comunicado oficial do Santos

"Em virtude do evento de grande proporção que atinge a área da Última Ponte, no bairro Rádio Clube (Zona Noroeste de Santos), está cancelado o anúncio da aprovação do projeto de construção da nova arena do Santos Futebol Clube que seria realizado nesta sexta-feira (1°). Uma nova data será informada oportunamente. Diversas secretarias municipais da Prefeitura de Santos estão mobilizadas neste momento em auxílio às famílias atingidas."

O incêndio na Zona Noroeste de Santos.

Reforma da Vila Belmiro

No dia 14 de julho, representantes do Santos, WTorre e da prefeitura de Santos participaram de uma audiência pública no estádio do clube. O objetivo do encontro foi esclarecer dúvidas da população sobre o projeto da futura arena do Peixe.

Durante a cerimônia, foi apresentada uma exposição institucional que detalhou aspectos arquitetônicos, impactos no entorno e demais pontos relevantes para a execução das obras. O novo equipamento terá capacidade para aproximadamente 30 mil torcedores.

A audiência reforçou o alinhamento entre o clube e a construtora. O projeto desenvolvido pela WTorre é visto como a única alternativa viável para viabilizar a modernização do estádio santista, cuja conclusão está prevista para ocorrer entre 36 e 42 meses após o início das obras.

Segundo o Peixe, o contrato definitivo segue em fase final de ajustes e deve ser assinado em até 60 dias. Após esse passo, começará a comercialização das cadeiras, etapa fundamental para a captação de receitas que ajudarão a viabilizar a reforma. De acordo com o novo Memorando de Intenções, a parceria entre Santos e WTorre terá duração de 30 anos. O investimento estimado para a execução do projeto gira em torno de R$ 700 milhões.