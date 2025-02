Neymar está de volta ao Santos, clube que o revelou para o mundo, após 12 anos. Durante o período em que esteve fora do Brasil, o atacante acumulou altos salários e viu seu patrimônio crescer de forma meteórica. No Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube em que esteve antes de seu retorno ao futebol brasileiro, o atual camisa 10 do Peixe recebia 6,6 milhões de euros mensais (cerca de R$ 40 milhões), e agora vai ganhar 2,4% deste valor.

No Santos, o salário de Neymar será de 160 mil euros (cerca de R$ 970 mil), o que representa uma queda de 97,6% no valor quando comparado ao time saudita, que o contratou em agosto de 2023.

No tempo em que esteve no Al-Hilal, o brasileiro atuou em apenas sete partidas, já que sofreu uma grave lesão que o deixou de fora dos gramados por praticamente um ano. Somente o salário do brasileiro estava avaliado em 80 milhões por temporada, ou seja, o dobro do que recebia no PSG, seu antigo clube.

Salário recorde para Neymar

Neymar chegou a ter o maior salário do futebol mundial em 2017, quando se transferiu para o PSG com um contrato de 30 milhões de euros (R$ 111 milhões, à época) anuais. Ao fechar com o Al-Hilal, em 2023, o número ficou ainda maior: R$ 100 milhões por mês, segundo o jornal "L'équipe".

Antes da parceria com clubes de países árabes, Neymar já faturava um salário de respeito na Europa. No Barcelona, o jogador recebia 15 milhões de euros por ano, o que equivalia a R$ 53 milhões, na época.

Qual é o tamanho da fortuna do jogador?

Neymar, de 32 anos, acumulou uma fortuna de R$ 6,5 bilhões (referente a 2024), principalmente durante os 12 anos em que atuou no exterior. Ele figura na lista dos 20 atletas mais ricos da história do esporte mundial. O patrimônio do jogador inclui propriedades de luxo, carros, jatos, iate e helicóptero.

