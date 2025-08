Santos pode ter baixas no elenco para o segundo semestre

Depois de ter anunciado reforços importantes para a continuidade do Campeonato Brasileiro, o Santos pode ter algumas baixas no elenco.

O zagueiro Zé Ivaldo, o meia Diego Pituca e o lateral Aderlan receberam sondagens de outros times. O defensor não tem sido utilizado pelo técnico Cléber Xavier. Ele chegou ao clube no começo deste ano e foi um dos 15 reforços anunciados pelo Peixe.

Ele veio emprestado do Cruzeiro, com contrato até o final deste ano, com opção de compra no fim da temporada. As sondagens foram de times do Japão e da Arábia Saudita.

O jogador treina em um horário diferente do elenco principal e ficou fora dos últimos três jogos por decisão do departamento de futebol, que busca evitar o cumprimento da cláusula de participação em 60% das partidas, o que obrigaria o clube a comprá-lo em definitivo.

Nascido em Maceió, em Alagoas, Zé Ivaldo começou a carreira nas categorias de base do CRB, em 2014, e, no ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR. Ganhou sua primeira oportunidade como profissional e permaneceu na equipe de Curitiba por oito temporadas, acumulando empréstimos por Vitória, em 2019, e Cruzeiro, em 2022.

Pelo Furacão, o zagueiro foi tetracampeão paranaense e bicampeão da Conmebol Sul-Americana. E, após a boa impressão deixada durante o empréstimo, Zé Ivaldo foi adquirido em definitivo pelo Cruzeiro, em 2024. Ao todo, foram 83 jogos pelo clube mineiro, com cinco gols e três assistências, além do título da Série B, em 2022.

Diego Pituca acumula 226 jogos em duas passagens pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Já Diego Pituca está em sua segunda passagem pelo Santos e, recentemente, deixou o Peixe para jogar no futebol japonês. Sua família se adaptou bem ao país, e o V-Varen Nagasaki, da segunda divisão, sondou o Peixe por um contrato de empréstimo.

O jogador de 32 anos retornou ao Santos no final de 2023, para a disputa da Série B no ano seguinte. A primeira passagem pelo Alvinegro foi entre 2017 e 2021.

Ele, inicialmente, chegou para o time B, mas rapidamente chegou ao profissional e ganhou identidade com a torcida santista.

Pituca deixou o clube em janeiro de 2021 para atuar pelo Kashima Antlers, do Japão, onde permaneceu por um ano e meio. O vínculo atual vale até o fim de 2027.

Quem também pode deixar o Santos é o lateral-direito Aderlan. O ex-jogador do Red Bull Bragantino sofreu uma grave lesão após a chegada no Peixe, que o tirou de combate por um ano.

Ele sentiu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e tem apenas 19 partidas pelo time da Baixada Santista.

Aos 34 anos, ele perdeu espaço no elenco Alvinegro, que contratou recentemente duas peças para a posição: Mayke e Igor Vinicius. Ele não entra em campo desde o dia 12 de maio.

O Sport, último colocado do Campeonato Brasileiro, está próximo de anunciar o jogador.

Números Zé Ivaldo:

26 jogos (24 titular)

1 gol

85% acerto no passe

50% acerto no passe longo

67% eficiência nos duelos aéreos

4.0 bolas recuperadas por jogo

4.4 cortes por jogo

1.1 desarmes por jogo

0.8 interceptações por jogo

179 ações defensivas totais

1.2 faltas por jogo

1 pênalti cometido

Nota Sofascore 6.86

Números Diego Pituca:

226 jogos (205 titular)

14 gols

13 assistências

87% acerto no passe

60% acerto no passe longo

0.8 passes decisivos por jogo

1.1 finalizações por jogo

5.6 bolas recuperadas

1.6 desarmes por jogo

1.3 faltas sofridas por jogo

51% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.98

Números Aderlan:

19 jogos (17 titular)

2 assistências

17 passes decisivos

2 grandes chances criadas

11/42 cruzamentos certos (26%)

78% acerto no passe

43% eficiência nos duelos

2.6 bolas recuperadas por jogo

1.2 desarmes

1.1 interceptações por jogo

1.2 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.83