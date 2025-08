Gabriel Bontempo convoca torcida do Santos para jogo no Morumbis: ‘Energia a mais’

O Santos segue a preparação para o duelo diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do time e da Seleção Brasileira Sub-20, Gabriel Bontempo acredita que a força da torcida pode fazer a diferença no Morumbis.

A última parcial indicava que mais de 25 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O jogo será realizado na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília). O duelo será no estádio do São Paulo por causa de uma parceria entre os dois clubes.

Bontempo marcou um dos gols do empate por 2 a 2 diante do Sport na última rodada. O Menino da Vila comentou sobre a preparação do time do técnico Cléber Xavier.

— Fui feliz de ter ajudado na partida passada. É óbvio que a gente queria ter vencido, mas, diante das circunstâncias do jogo, foi um bom resultado, um ponto importante. Agora estamos nos preparando da melhor maneira possível para encontrar a vitória nesta segunda-feira, conseguir esses três pontos e sair dessa situação o mais rápido possível. O campeonato é muito disputado e não tem jogo fácil. Todas as partidas são equilibradas, e contra o Juventude não será diferente. Mas a gente tem que fazer o dever de casa, diante da nossa torcida. Estamos prontos para fazer um bom jogo e conseguir vencer — afirmou o Menino da Vila.

Gabriel Bontempo também falou sobre a expectativa de receber o apoio da torcida do Santos no Morumbis.

— Agradeço o apoio de sempre e aproveito para convocar todos para nos apoiar durante o duelo de segunda-feira. É muito importante para nós, dentro de campo, ver a nossa torcida apoiando. Contra o Sport, também vimos o setor de visitantes lotado, e isso nos dá energia a mais para estarmos sempre competindo no limite máximo. Então, contamos com a Nação Santista na segunda, para que a gente possa vencer e comemorarmos juntos depois — concluiu.

O Santos jogou pela última vez no Morumbis em fevereiro de 2024. Na ocasião, o Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista.

Números Gabriel Bontempo:

26 jogos (13 titular)

2 gol

2 assistências

2 grandes chances criadas

0.6 passes decisivos por jogo

0.8 finalizações por jogo (0.2 no gol)

55% de acerto nos passes longos

1.0 desarmes por jogo

0.7 interceptações por jogo

2.0 bolas recuperadas por jogo

55% de eficiência nos duelos

0.6 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.86