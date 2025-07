Santos faz acordo de licenciamento de imagem com promessa da base

O Santos assinou um acordo de licenciamento de imagem com o Menino da Vila Kauan Basile, com a presença de Neymar da Silva Santos, da NR Sports, empresa que cuida do atleta.

A estratégia segue os moldes do que foi realizado no passado com Neymar Jr., quando foi elaborado um projeto que evitou a saída do então jovem de 14 anos para o Real Madrid, em 2006.

Desta vez, em parceria com as empresas NR Sports e Bruno Martins Sports, o Alvinegro Praiano estruturou um plano de carreira para o atleta sub-13, Kauan Basile. A iniciativa também foi acompanhada de perto pelos pais do garoto.

Um dos pilares centrais desse projeto é o licenciamento da imagem de Kauan pelo clube formador.

— Hoje, o Santos também está dando uma retaguarda, não apenas através do contrato que já existe, de formação, mas também com o de direito de imagem. Isso faz com que a gente direcione bem a carreira dele, trazendo parceiros e apoiadores que melhorarão a vida dele e da família — declarou o presidente Marcelo Teixeira.

Kauan Basile está atualmente no time Sub-13 do Santos e tem status de 'novo raio' na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Novo Neymar?

Aproveitando o retorno do Neymar Jr. à Vila Belmiro, o projeto tem por fim resgatar o maior ativo do Santos, os Meninos da Vila, para que a formação nas categorias de base continue sendo referência no futebol brasileiro e mundial.

— O Kauan está na fase da diversão, vamos colocar assim, sem tantas exigências, sem nós atribuirmos a ele tanta responsabilidade, porque é um jovem talento, completando agora 13 anos, mas já jogando com atletas de 14, 16, e isso é importante. Temos sempre que ter cuidado, mas, se ele amadurecer, com seu talento, com essa oportunidade de disputar outras categorias, nós sabemos do potencial que tem — completou o presidente.

Com 13 anos completos no mês de junho, Kauan Basile vem ganhando oportunidades em categorias maiores, além do Sub-13.

Na atual temporada, fez parte da campanha dos títulos do MICFootball Punta Cana, torneio internacional Sub-16, e da Alcans Cup Sub-14, com gol marcado na grande final. Em 2023, tornou-se o maior artilheiro da história de uma edição do Campeonato Paulista Sub-11.

— Sou muito feliz por jogar no Santos, um dos melhores clubes do mundo. É muito bom estar onde Neymar e tantos outros ídolos que eu tenho jogaram. Aqui me sinto na minha casa e, se Deus quiser, daqui alguns anos vou conseguir estrear no profissional e ajudar muito a Nação Santista — declarou o Menino da Vila.

Sobre os desafios de jogar com meninos mais velhos, sempre brigando por títulos, Kauan Basile disse o que lhe move em seu sonho de se tornar jogador profissional no Peixe.

— Tem sido bom sempre jogar com categorias acima. Você precisa ter mais físico, mais ritmo, força também, é muito diferente e tem que ser esperto. Em todos os campeonatos que eu vou, meu maior objetivo é ser campeão. A melhor coisa é ser campeão. Não tem outra coisa que me faz tão feliz no futebol como ser campeão — concluiu Kauan.