Neymar lamenta ainda não poder jogar pelo Santos no Paulistão

Após ser apresentado na Vila Belmiro, Neymar concedeu entrevista coletiva. Centenas de jornalistas se reuniram no salão nobre da Vila Belmiro para acompanhar as primeiras palavras oficiais de Neymar com a camisa do Santos. Usando a camisa 10, o atacante posou ao lado do presidente Marcelo Teixeira. E o jogador lamentou ainda não estar inscrito no Paulistão.

— Não dá tempo para jogar. Falei para me inscrever rápido. Trinta minutinhos eu garantia (risos). Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal. Só não jogo amanhã pois não estou inscrito — afirmou o novo camisa 10 do Santos. Neste sábado (1º), o Santos recebe o São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A vontade de entrar em campo é algo perceptível nas falas e no comportamento do jogador. Não à toa, reforçou que seu primeiro contato com os atletas do elenco foi aberto e o jogador se mostrou disposto a atuar em mais de uma posição em campo com a camisa do Santos.

— Com a vontade que estou até de goleiro jogo. Estou há muito tempo longe dos gramados, tive dois jogos no Al-Hilal depois da minha lesão. Jogo em qualquer lugar. A posição de 10 me aperfeiçoei mais ao longo dos anos, desde o PSG jogo nesta posição. Vai depender do treinador, sendo na ponta, sendo de 9, de volante, do jeito que quiser. Estou aqui para ajudar, foi o que falei com meus companheiros que encontrei de tarde. Venho para somar de uma forma grande. Sei o que sou e do meu potencial. Quero ajudar. Estou com vontade de ganhar, com sede de vitórias e é isso que penso — analisou Neymar.

O jogador afirmou que não imaginava voltar ao Santos neste momento, mas a virada do ano foi um momento chave para que ele pensasse sua trajetória na carreira e considerasse a proposta enviada pelo alvinegro.

— Tem algumas decisões que fogem da lógica do futebol. Algumas são impactantes. Quando tive a certeza de voltar, confesso que em janeiro, começo de janeiro, não imaginava voltar para o Santos e nem sair do Al-Hilal. Estava feliz lá, minha família feliz, adaptado e cheio de vontade de jogar. As coisas aconteceram, e tive que tomar uma decisão. Comecei a me entristecer nos treinos, no dia a dia, e não estava sendo bom para a minha cabeça. Então surgiu a oportunidade de poder voltar e não pensei duas vezes. Desde o primeiro dia decidi que queria voltar, comuniquei meu pai e deu tudo certo. Está todo mundo feliz, estou muito, minha família e meus amigos. Estou de volta, acho que de energia renovada. Quando pisei aqui, me sinto com 17 anos de novo, desde meu primeiro dia no profissional. Estou feliz, entusiasmado e com muita vontade de jogar.