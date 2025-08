Neymar recebe visita ilustre no CT e leva funcionários do Santos para churrascaria

O atacante Neymar segue com o Santos na preparação para o duelo diante do Juventude, marcado para a próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O Peixe treinou na manhã desta sexta-feira (1º), no CT Rei Pelé. No treino da última quinta-feira (31), Neymar foi preservado e fez trabalhos na academia. O atacante atuou durante os 90 minutos nas últimas quatro partidas, algo que não acontecia há dois anos.

Nas redes sociais, Neymar trocou camisas com Zé Roberto, ex-jogador com passagem pelo Santos entre 2006 e 2007. O camisa 10 escreveu que tem uma 'grande admiração' por Zé Roberto e o considera "uma lenda do nosso futebol".

Pelo Santos, Zé Roberto conquistou o Campeonato Paulista de 2007. Atuou em 48 jogos e marcou 12 gols.

Zé Roberto troca de camisa com Neymar no CT Rei Pelé. Ele atuou pelo clube entre 2006 e 2007. (Foto: Divulgação/ Instagaram)

Almoço especial:

Depois de treinar normalmente com o elenco do Santos nesta sexta-feira (1), o atacante Neymar levou parte do seu staff e de alguns funcionários do Peixe para almoçar no restaurante de Domingos Neto, o Netão Bom Beef, em Santos.

Neymar divulga foto com staff e alguns funcionários do Peixe em restaurante na Baixada Santista. (Foto: Divulgação/ Internet)

O que vem pela frente:

O Santos entra em campo na próxima segunda-feira (1º), diante do Juventude, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está na zona do rebaixamento da competição, com apenas quatro vitórias em 16 partidas.

Além do duelo contra o Juventude, o Santos joga novamente no Morumbis contra o Vasco, no dia 17 de agosto.

