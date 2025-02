Neymar não descarta renovação de contrato com o Santos: ‘Cabe a mim me dedicar’

Apresentado oficialmente pelo Santos, Neymar já começa a pensar na trajetória com o Peixe. Entretanto, a segunda passagem, por enquanto, tem uma data de validade considerada curta para o meio do futebol, já que o atacante assinou por seis meses.

Por outro lado, o clube e a torcida podem manter a esperança de uma extensão desse vínculo, já que o cenário de seguir no alvinegro num futuro próximo pode ser benéfico para o craque. Neymar não descartou a possibilidade de renovar seu contrato, mas ressaltou que o foco é reiniciar sua trajetória no Santos e dar início a essa nova fase de parceria entre o clube e o atleta.

- Muito cedo para falar de prorrogar o vínculo. O Santos me deu a oportunidade de poder voltar. Obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito. Momento imaginado por todas as partes e aconteceu. Fazer um contrato de seis meses que obviamente pode ser prolongado, não sabemos o dia de amanhã, pois há duas semanas nem imaginava estar aqui - disse.

Neymar e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na coletiva de apresentação do atacante. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

A mudança repentina de ares, destacada pelo próprio jogador ao dizer que iniciou 2025 sem projetar voltar ao Brasil, faz com que esse cenário de renovação contratual se arraste por mais tempo e passe a ter influência dos resultados conquistados pelo Santos em campo, condições físicas do jogador e desempenho técnico ao longo dos próximos meses.

Neymar é um jogador que vem de uma grave lesão, ainda não emplacou seu retorno, e vê no futebol brasileiro a possibilidade de retomar seus bons momentos como astro do futebol mundial. Aos 32 anos, o atacante quer retormar seu espaço na Seleção e ser protagonista onde quer que esteja. Por isso, sua passagem no Santos será tratada com muita cautela, como o próprio jogador destacou.

- Não é que vou embora em seis meses. É um contrato de seis meses que pode ser prolongado. Cabe a mim me dedicar 100%, não adianta voltar aqui só com nome. Voltei para jogar e ser feliz, fazer gols e ajudar o Santos. Abriram a porta e estou feliz, espero ajudar - completou.

A coletiva de apresentação foi um dos momentos emocionantes vividos por Neymar, que foi recebido por milhares de santistas na Vila Belmiro, interagiu com o público na beira do campo e foi abraçado por familiares e amigos neste retorno ao Brasil.