Sem Neymar e Gabigol: Santos divulga relacionados para jogo contra o Macará Cuca não terá seus dois melhores jogadores em campo e precisará de improvisação na lateral

O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Macará, fora de casa, válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Peixe não levará ao Equador seus dois principais nomes, Neymar e Gabigol, além da ausência de laterais no plantel comandado por Cuca, o que obrigará o treinador a fazer improvisações.

Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o Santos joga pelo empate na cidade de Ambato, no Equador. A estratégia de deixar Neymar e Gabigol fora do confronto já vinha sendo avaliada pela comissão técnica santista. Não só pela vitória na partida na Vila Belmiro, mas pela pressão que o Peixe vive para melhorar no Campeonato Brasileiro e se afastar da zona do rebaixamento.

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Após vencer o Vasco por 3 a 0 em São Januário no fim de semana, a equipe enfrenta o Mirassol no domingo (23). Com 25 pontos, o Santos pode dar um respiro no torneio se vencer o duelo contra o time do interior paulista, o que aumenta a cautela para o confronto desta quinta-feira, na Sul-Americana. A ideia é ter Neymar e Gabigol inteiros para o jogo na Vila Belmiro.

Entretanto, para além da ausência da dupla, Cuca terá que lidar com um problema importante nas laterais. Sem Escobar na esquerda, suspenso, o jovem Rafael Gonzaga, cria da base e que passou a ter chances de ser relacionado no profissional com Cuca, está na lista.

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Do outro lado, Igor Vinicius foi poupado, já que retornou de lesão recentemente, e Gabriel Menino, meia que atua improvisado no setor, está machucado. No meio, Gabriel Bontempo, titular com Cuca, também está lesionado e está fora do confronto.