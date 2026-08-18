Sem Neymar e Gabigol: Santos divulga relacionados para jogo contra o Macará
Cuca não terá seus dois melhores jogadores em campo e precisará de improvisação na lateral
O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Macará, fora de casa, válido pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. O Peixe não levará ao Equador seus dois principais nomes, Neymar e Gabigol, além da ausência de laterais no plantel comandado por Cuca, o que obrigará o treinador a fazer improvisações.
Após vencer a partida de ida por 2 a 1, o Santos joga pelo empate na cidade de Ambato, no Equador. A estratégia de deixar Neymar e Gabigol fora do confronto já vinha sendo avaliada pela comissão técnica santista. Não só pela vitória na partida na Vila Belmiro, mas pela pressão que o Peixe vive para melhorar no Campeonato Brasileiro e se afastar da zona do rebaixamento.
Após vencer o Vasco por 3 a 0 em São Januário no fim de semana, a equipe enfrenta o Mirassol no domingo (23). Com 25 pontos, o Santos pode dar um respiro no torneio se vencer o duelo contra o time do interior paulista, o que aumenta a cautela para o confronto desta quinta-feira, na Sul-Americana. A ideia é ter Neymar e Gabigol inteiros para o jogo na Vila Belmiro.
Entretanto, para além da ausência da dupla, Cuca terá que lidar com um problema importante nas laterais. Sem Escobar na esquerda, suspenso, o jovem Rafael Gonzaga, cria da base e que passou a ter chances de ser relacionado no profissional com Cuca, está na lista.
Do outro lado, Igor Vinicius foi poupado, já que retornou de lesão recentemente, e Gabriel Menino, meia que atua improvisado no setor, está machucado. No meio, Gabriel Bontempo, titular com Cuca, também está lesionado e está fora do confronto.
Tudo sobre
Santos
Santos acerta venda de Adonis Frías para clube do México; veja valorHá 4 minutos
Santos
Santos anuncia promoção nos ingressos para partida contra o Mirassol; veja preçosHá 3 horas
Santos
Willian Arão comenta atuação como zagueiro no Santos: 'Posso ajudar'Há 20 horas
Santos
Joia do Santos marca hat-trick em goleada pelo Paulistão Sub-17Há 21 horas
Santos
Camisa usada por Neymar em jogo do Santos é leiloada por R$ 102 milHá 21 horas
Santos
Luan Peres comenta oportunidade no time titular do Santos: 'Espero ter sequência'Há 22 horas
Mais LANCE!