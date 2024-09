Santos vence na Vila e continua na briga do título (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 18:09 • Santos (SP)

O Santos venceu o América-MG por 2 a 1, em duelo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu neste domingo (15), na Vila Viva Sorte, com início às 16h. Os gols santistas foram marcados por Wendel Silva e JP Chermont, enquanto o Coelho marcou com Moisés.

Com a vitória, o Santos segue na segunda posição do campeonato, com 46 pontos, e está um ponto atrás do líder Novorizontino. Enquanto isso, o América-MG está no sétimo lugar, com 38 pontos.

Pré-jogo

Antes da partida, nos últimos 10 jogos contra o América-MG, apenas três vitórias foram conquistadas pelo Santos. No histórico do confronto, são nove vitórias do Peixe, três empates e oito vitórias do Coelho.

No primeiro turno, o jogo entre as duas equipes foi agitado. O Coelho venceu o Peixe por 2 a 1, em Minas Gerais, mas um lance específico gerou muita reclamação por parte dos jogadores, comissão técnica e torcedores do Santos. O primeiro gol do América saiu em um lance em que o goleiro João Paulo se machucou.

Na ocasião, Pituca recuou a bola para o goleiro que, ao ser pressionado, driblou Renato Marques, mas sentiu o tornozelo esquerdo e não conseguiu prosseguir com o lance. O atacante do América-MG, no entanto, não parou a jogada. Ele recuperou a bola e chutou ao gol, abrindo o placar.

Santos 0x0 América-MG

A primeira finalização veio apenas aos 18 minutos, com Fernando Elizari chutando à direita do gol de Gabriel Brazão. Diego Pituca respondeu pelo Santos, batendo da entrada da área para defesa do goleiro Dalberson.

Aos 30 minutos, Rodriguinho cobrou falta, e Brazão espalmou afastando. Na sequência de faltas, Adyson chutou forte, e o goleiro do Santos afastou o perigo. Na sequência, em jogada de Escobar, Giuliano tentou de cabeça e mandou ao lado do gol.

Aos 41 minutos, Giuliano, novamente de cabeça, mandou à esquerda do gol de Dalberson. Aos 46, Adyson bateu de longe, e Brazão defendeu em dois tempos.

Primeiro tempo de poucas chances e segunda etapa com três gols na Vila Viva Sorte (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O primeiro gol santista saiu aos 15 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio de Otero para a área, com desvio de Jair na primeiro trave. O goleiro do América-MG espalmou, mas a bola caiu nos pés de Wendel Silva, que só empurrou para abrir o placar: 1 a 0.

No segundo gol, aos 26 minutos, JP Chermont, que assumiu a titularidade de Hayner na posição, recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro. A bola ainda bateu na trave e entrou: 2 a 0. O árbitro foi ao VAR para validar o gol, porque marcou impedimento de Gil no lance, que não tocou na bola, mas esteve na frente de Dalberson.

Aos 48 minutos, o América descontou em bela jogada. Vinicius recebeu no lado esquerdo e acionou Moisés. O camisa 15 finalizou de primeira, de fora da área. A bola desviou em Gil e entrou.

O tempo de jogo já havia acabado, mas o árbitro pediu para aguardar para checagem do VAR, em possível pênalti para o América. Porém, o árbitro não marcou o pênalti. Elizari e o técnico Lisca foram expulsos após a partida por reclamação.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 0x0 AMÉRICA-MG 25ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro, às 16h

📍 Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Arthur Gomes Rabelo 🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Gizeli Casaril

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá

⚽ ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Desfalques: João Paulo, Aderlan, Kevyson e Pedrinho.

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Dalberson; Daniel Borges, Lucão, Ricardo Silva e Marlon Lopes; Alê, Juninho e Elizari; Adyson, Rodriguinho e Matheus Davó.

Desfalques: Benítez, Gustavinho, Felipe Azevedo, Pedro Barcelos e Wallisson.