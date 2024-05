Santos perde para o América-MG em jogo marcado por gol polêmico em lesão de João Paulo na Série B

Jogadores do América-MG celebram gol de Juninho contra o Santos (Foto: Mourão Panda / América)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 23:59 • Belo Horizonte (MG)

O Santos foi derrotado pelo América-MG por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), pela sétima roadada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Renato Marques e Juninho, do lado do Coelho, e Willian Bigode, para o Peixe. Com o Resultado, os mineiros ocupam a vice-liderança da competição, atrás da equipe da baixada paulista.



⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O jogo foi marcado pelo polêmico gol de Renato Marques, que abriu o placar para o América-MG. No lance, João Paulo tinha o domínio da bola dentro da própria área, mas perdeu o controle e pediu a paralisação da partida por lesão. No entanto, o atacante do Coelho aproveitou a sobra para fazer o gol.

Ainda no primeiro tempo, Willian Bigode empatou para o Santos, após linda assistência de Escobar. Na segunda etapa, Juninho deixou o América-MG novamente em vantagem, aproveitando grande passe de Benítez, e deu a vitória aos mandantes.

Jogadores de Santos e América-MG discutem após gol de Renato Marques (Foto: Mourão Panda / América)

📅 O QUE VEM POR AÍ?

O América-MG visita o Paysandu na terça-feira (28), às 21h30, pela oitava rodada da Série B. Por sua vez, o Santos recebe o Botafogo-SP na segunda-feira (27), às 20h, pela mesma competição.