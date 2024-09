Santos faz homenagem à Vila Belmiro com terceiro uniforme; veja fotos do manto do Peixe

Santos lança terceiro uniforme em homenagem à Vila Belmiro (Foto: Divulgação / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 17:11 • São Paulo (SP)

O Santos e a Umbro fizeram, nesta sexta-feira (13), o lançamento do terceiro uniforme com homenagem à Vila Belmiro e à cidade de Santos. Com a cor amarela em predominância e grafismos que mostram o Alçapão visto de cima, a camisa três foi apresentada no Estádio Pacaembu.

O uniforme é estampado com marcas d'água que representam a cidade de Santos e com o contorno preto de um diamante na parte superior da camisa, fazendo referência à logo da parceira Umbro para celebrar seu centenário.

Confira as fotos do manto do Peixe.

Foto: Divulgação/ Santos

Foto: Divulgação/ Santos

Foto: Divulgação/ Santos

Foto: Divulgação/ Santos

No evento de lançamento o Presidente do Clube Marcelo Teixeira ressaltou a importância da Umbro para a recuperação do Santos.

- A Umbro é uma parceira de muitos anos e tem contribuído de forma decisiva para o fortalecimento do nosso Clube. Essa união proporciona benefícios recíprocos, principalmente pela importância das duas marcas no cenário esportivo mundial. Nesse momento de reconstrução, a Umbro está sendo fundamental para a definitiva recuperação do Santos FC - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

O diretor da Umbro Eduardo Dal Pogetto também reforçou a importância da parceria

- Santos e Umbro sempre foi sinônimo de uma grande parceria, com lindos uniformes realizados ao longo dos anos, desde o início da década de 90. E essa camisa é especial para a marca, já que estamos completando 100 anos e o Peixe aceitou participar dessa homenagem simbólica, reforçando nossos laços e nosso comprometimento em entregar o melhor produto para o torcedor - comentou dirigente.