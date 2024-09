Santos quer reinaugurar o Pacaembu

Pacaembu ainda esta em obras (Foto: Marcelo dos Santos/Estadão Conteúdo)







Publicada em 15/09/2024 - 06:40 • São Paulo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira (13) uma parceria com o consórcio Allegra Pacaembu para mandar alguns jogos na Mercado Livre Arena Pacaembu. A equipe alvinegra jogaria em São Paulo durante o possível período de obras que o Vila Viva Sorte sofrerá nos próximos anos.



O anúncio foi feito juntamente com o lançamento da nova camisa três do Peixe para a reta final da temporada 2024, que foi realizada no próprio Pacaembu. O contrato ainda não esta fechado e ambas as partes ainda tem conversas em andamento com o consórcio para ajustar todas as pontas do acordo, que terá validade de dez anos.

Desde 2021, o estádio do Pacaembu passa por obras. Havia uma previsão de ser reinaugurado em janeiro de 2024, mas por conta de atrasos, o prazo não foi cumprido, e não há data certa para a reabertura. Mas, segundo Teixeira, caberá ao Peixe fazer a reinauguração do local.

- Vamos aguardar a definição. Notamos que as obras estão adiantadas, mas ainda não temos uma previsão do consórcio. O interessante é que o Santos estará reinaugurando o estádio, isso já está definido. No momento próprio, na data definida por eles, o Santos estará aqui para essa reinauguração - afirmou o presidente.

Pacaembu pode ser a casa do Santos nos próximos anos (Foto: Divulgação/Santos)

Alguns pontos que impedem que o contrato entre o Peixe e a empresa dona do Pacaembu é que a concessionária também assinou termos de intenções com o São Paulo e com o Cruzeiro. O Tricolor está disposto a mandar dez jogos no local, enquanto a Raposa demonstrou interesse em ter até duas partidas na capital paulista.