Entenda a estratégia por trás das camisas de Fluminense, Grêmio e outros times que dividiram opiniões na web

Na camisa do Fluminense, por exemplo, é possível ver de que maneira os elementos históricos dos clubes foram homenageados pela Umbro. O uniforme do clube carioca possui desenhos do escudo antigo e do novo, além do ano de fundação do Tricolor das Laranjeiras, bandeiras, sigla e o mapa do Rio de Janeiro. Dispostos um sobre o outro, eles formam a sigla do clube FFC na estampa.