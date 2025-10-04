Torcida do Corinthians comemora suspensão de jogador: ‘Melhor coisa’

Hugo Souza recebeu seu terceiro cartão amarelo acumulado e cumprirá suspensão no próximo jogo do Corinthians, contra o Santos, na Vila Belmiro. A notícia foi celebrada pelos torcedores alvinegros, uma vez que o goleiro já era desfalque confirmado para a próxima partida, em decorrência da sua ausência para defender as cores da Seleção Brasileira.

Hugo Souza recebeu o cartão amarelo após uma discussão com Carlos Eduardo, jogador do Mirassol.

Hugo Souza foi convocado para a Seleção Brasileira pela terceira vez sob o comando de Carlo Ancelotti. O Brasil disputará amistosos contra Japão e Coreia do Sul, em um tour pela Ásia, nos dias 7 e 10 de outubro, respectivamente. O goleiro vive boa fase com a camisa do Corinthians.

O goleiro disputa posição com Alisson, do Liverpool, e Bento, do Al-Nassr, que ainda não entrou em campo pela Seleção Brasileira. Contudo, lesionado, Alisson não esteve entre os convocados, podendo abrir espaço para que Hugo se prove ao técnico italiano.

Hugo Souza durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro Iorio / CBF)

O goleiro do Corinthians tem a confiança de Ancelotti, que vê o jogador como um bom pegador de pênaltis.

- Então sim, é algo que estamos pensando e avaliando. O Hugo é verdade que é um goleiro que gosta de pênaltis, ele tem a personalidade, caráter. Então acredito que no próximo jogo, pensamos em dar um jogo a ele, para que ele possa se acostumar ao time - disse Carlo Ancelotti.

