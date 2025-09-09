Santos tem jogadores na briga por vaga na Copa do Mundo; confira

O Santos não entra em campo nesta terça-feira (09), mas terá representantes nos jogos decisivos da última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que definem a última vaga para a repescagem.

A Venezuela, com o volante Tomás Rincón, enfrenta a Colômbia no Estádio Monumental de Maturín. A equipe chega ao confronto após duas derrotas consecutivas: 3 a 0 para a Argentina, em Buenos Aires, e 2 a 0 para o Uruguai. O time ainda conta com o ex-santista Soteldo.

A seleção venezuelana ocupa atualmente a sétima posição das Eliminatórias, apenas um ponto à frente da Bolívia, mas depende apenas de si para avançar: em caso de vitória, garante vaga na repescagem. Se empatar, terá de torcer por resultados de outros jogos.

Já a seleção boliviana, que conta com os atacantes Miguelito e Enzo Monteiro, ambos emprestados pelo Santos, e o zagueiro Marcelo Torres (joga pelo Sub-20 do Peixe), convocado pela primeira vez à equipe principal após atuar pelo Sub-20, encara o Brasil em La Paz. O zagueiro Leo Zabala, ex-Santos, atualmente no futebol mexicano, também compôe o elenco.

A equipe é a oitava colocada nas Eliminatórias e precisa de, além de vencer, torcer por um tropeço da Venezuela para garantir a vaga na repescagem.

Brasil pode ter time misto contra Bolívia

Um dos fatores que pode favorecer a Bolívia é a altitude do país, que faz o técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, rodar o elenco. O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas busca melhorar sua campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação, atrás da Argentina.

— Sim, a ideia é que tenho é mudar um pouco nossos jogadores. Temos que considerar que temos um componente (altitude) e mudar a estratégia do jogo. Estamos buscando informações sobre o jogo. Eu não tenho muita experiência nisso. Temos que considerar que as pessoas que trabalham aqui tem experiência, como médicos, fisioterapeutas… não é nada novo para a equipe nacional. Pode ser novo para mim. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais experiência do que eu. A ideia é que mudemos a estratégia e alguns jogadores — disse o treinador.

— Também é para observar jogadores (mudanças) e tem a questão de altitude. Também é uma estratégia. Temos que jogar diferente do que foi contra o Chile, que praticamos muita intensidade e pressão... isso em altura não se pode fazer — completou.

