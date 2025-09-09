menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Assista ao vivo à apresentação de Lautaro Díaz, reforço do Santos

Argentino se junta ao Peixe para brigar por vaga ao lado de Tiquinho Soares

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
10:51
O Santos apresenta, nesta terça-feira (9), a apresentação do atacante Lautaro Díaz, que chega ao Santos por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026 e vestirá a camisa 19 do Peixe. O atleta foi anunciado oficialmente no dia 2 de setembro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou sua carreira pelo Estudiantes de Caseros e passou pelo Villa Dálmine, também em seu país natal, antes de chegar ao Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Copa Sul-americana (2022), a Recopa Sul-americana (2023) e a Super Taça Equador (2023).

Passagem de Lautaro pelo Cruzeiro

Lautaro Díaz teve participação pelo Cruzeiro em 42 jogos, sendo titular em 20 deles, com uma média de 44 minutos em campo por partida. Ele marcou quatro gols, precisando de 465 minutos, em média, para participar de um tento, e distribuiu 19 passes decisivos, o que representa 0,4 por jogo. 

Lautaro chega para reforçar o ataque do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Nas finalizações, Díaz arriscou 37 vezes, com 17 delas no gol, convertendo apenas 10% das grandes chances e precisando de 9,3 chutes para marcar. No jogo individual, apresentou 35% de eficiência nos dribles e 34% nos duelos, além de sofrer apenas 0,3 falta por partida.

➡️Tiquinho x Lautaro: quais são as diferenças das opções de ataque do Santos?

Antes de se transferir para o Santos, Lautaro Díaz enfrentou uma temporada irregular no Cruzeiro. Entre lesões e a concorrência com outros atacantes, o argentino teve poucas oportunidades como titular e, na maior parte das partidas, entrou apenas nos minutos finais.

