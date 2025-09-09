Assista ao vivo à apresentação de Lautaro Díaz, reforço do Santos
Argentino se junta ao Peixe para brigar por vaga ao lado de Tiquinho Soares
O Santos apresenta, nesta terça-feira (9), a apresentação do atacante Lautaro Díaz, que chega ao Santos por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026 e vestirá a camisa 19 do Peixe. O atleta foi anunciado oficialmente no dia 2 de setembro.
Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou sua carreira pelo Estudiantes de Caseros e passou pelo Villa Dálmine, também em seu país natal, antes de chegar ao Independiente del Valle, do Equador, onde conquistou a Copa Sul-americana (2022), a Recopa Sul-americana (2023) e a Super Taça Equador (2023).
Passagem de Lautaro pelo Cruzeiro
Lautaro Díaz teve participação pelo Cruzeiro em 42 jogos, sendo titular em 20 deles, com uma média de 44 minutos em campo por partida. Ele marcou quatro gols, precisando de 465 minutos, em média, para participar de um tento, e distribuiu 19 passes decisivos, o que representa 0,4 por jogo.
Nas finalizações, Díaz arriscou 37 vezes, com 17 delas no gol, convertendo apenas 10% das grandes chances e precisando de 9,3 chutes para marcar. No jogo individual, apresentou 35% de eficiência nos dribles e 34% nos duelos, além de sofrer apenas 0,3 falta por partida.
Antes de se transferir para o Santos, Lautaro Díaz enfrentou uma temporada irregular no Cruzeiro. Entre lesões e a concorrência com outros atacantes, o argentino teve poucas oportunidades como titular e, na maior parte das partidas, entrou apenas nos minutos finais.
