A Bolívia decide seu futuro nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), contra o Brasil. Entre os destaques dessa nova geração está o atacante Enzo Monteiro, revelado pelo Santos e atualmente emprestado ao Auda FK, da Letônia.

Em clima de decisão, Enzo ressaltou a confiança do elenco boliviano na luta pela vaga. O atacante afirmou que a equipe mantém viva a esperança de garantir a classificação para a repescagem e vai em busca do resultado até o último minuto.

— Sabemos que não será uma tarefa fácil, principalmente porque precisamos vencer o Brasil. Mas vamos lutar e sonhar até o último momento com essa vaga na repescagem. Queremos dar essa alegria ao povo boliviano, que tanto sonha com o Mundial — afirmou.

Filho de pai brasileiro e mãe boliviana, Enzo nasceu em Santa Cruz de la Sierra e seguiu os passos do pai, Edu Monteiro, ex-jogador de futebol e que fez a carreira no futebol boliviano. Ele falou sobre a emoção de enfrentar o Brasil.

— Vai ser uma emoção muito grande. Para mim, já é uma honra defender as cores do meu país e ter a chance de jogar contra o Brasil é muito especial. Mesmo sendo brasileiro, sei que meu pai vai torcer por mim e pela Bolívia (risos). Acho que seria o sonho de todos da minha família em levar a Bolívia para o Mundial — contou.

A Bolívia ocupa a oitava posição da tabela e ainda sonha com a repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, precisa vencer a Seleção Brasileira e torcer por um tropeço da Venezuela diante da Colômbia.

Enzo Monteiro pertence ao Santos (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Passagem pelo Santos e Auda FK

Natural de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, Enzo Monteiro tem 20 anos e iniciou sua trajetória no Santos após ser observado em um amistoso contra o Sub-15 do clube, no CT Rei Pelé. Na base santista, chamou atenção no Sub-20 ao marcar 11 gols em 26 partidas, sendo dez pelo Campeonato Paulista e um no Brasileiro da categoria.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, fez sua primeira participação e rapidamente se destacou como artilheiro da equipe ao balançar a rede sete vezes em seis jogos. Em seguida, foi escalado como centroavante titular na Equality Cup, no Catar. Também pelo Sub-20, registrou três gols e uma assistência em 17 jogos do Brasileiro e teve ótimo desempenho no Paulista, com oito gols em nove rodadas. Pelo Brasileiro de Aspirantes, disputou três partidas e marcou um gol.

No profissional, defendeu o Santos em uma oportunidade antes de se transferir para o futebol europeu. Atualmente, acumula 28 jogos pelo Auda FK, da Letônia, com quatro gols e uma assistência. Pela seleção principal da Bolívia, já entrou em campo seis vezes e marcou dois gols.