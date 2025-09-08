Venezuela x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Seleção Venezuelana ainda busca uma vaga na próxima Copa do Mundo
Venezuela e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30, no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela, na rodada de encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O SporTV transmite o confronto. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo.
A Venezuela vive a maior expectativa de sua história e busca a classificação para a repescagem da Copa do Mundo. A equipe chega para o duelo após duas derrotas consecutivas: 3 a 0 para a Argentina, em Buenos Aires, e 2 a 0 para o Uruguai. Atualmente, ocupa a sétima posição das Eliminatórias, apenas um ponto à frente da Bolívia, que enfrenta o Brasil em La Paz. A seleção segue como a única da Conmebol que ainda não disputou um Mundial e sonha com a vaga inédita.
Já a Colômbia chega garantida na próxima fase das Eliminatórias, mas ainda busca melhorar sua colocação na tabela. A equipe está invicta há quatro partidas, com uma vitória e três empates. Na rodada passada, venceu a Bolívia por 3 a 0.
Entre Colômbia e Venezuela, o histórico de confrontos mostra clara vantagem colombiana. Em todas as competições, as equipes se enfrentaram 43 vezes, com 21 vitórias da Colômbia, 16 empates e apenas 6 triunfos venezuelanos, refletindo o domínio da seleção cafetera nos duelos ao longo dos anos.
O desempenho muda um pouco ao se analisar os jogos por mando de campo. Na Colômbia, foram 15 partidas, com 11 vitórias locais, 3 empates e apenas 1 triunfo da Venezuela. Já em território venezuelano, os times se enfrentaram 22 vezes, com 7 vitórias colombianas, 12 empates e 3 vitórias da seleção da casa, mostrando um equilíbrio maior quando a Venezuela joga diante de seu público.
VENEZUELA X COLÔMBIA
ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO
📆 Data e horário: terça-feira, 09 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela
📺 Onde assistir: Sportv
🟨 Árbitro: Ainda não confirmado.
🚩 Assistentes: Ainda não confirmado.
🖥️ VAR: Ainda não confirmado.
VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Makoun; Tomás Rincón, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondon. (Técnico: Fernando Batista)
COLÔMBIA: Vargas; Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica; Richard Rios, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Cordoba. (Técnico: Nestor Lorenzo)
