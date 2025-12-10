Santos retorna à Sul-Americana depois de duas temporadas

Com o 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana, torneio que já disputou em nove oportunidades.

A última participação ocorreu em um ano de crise, em 2023, quando o clube caiu pela primeira vez na história para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Na ocasião, o time era comandado por Paulo Turra, que assumiu o cargo após a demissão de Odair Hellmann, em junho.

Na Sul-Americana de 2023, o Peixe foi eliminado ainda na fase de grupos e, mesmo assim, conseguiu embolsar quase R$ 5 milhões em premiações. Venceu apenas uma partida, empatou duas e perdeu outras três, em uma chave que contava com Newell's Old Boys (Argentina), Blooming (Bolívia) e Audax Italiano (Chile).

Naquele ano, o Santos também caiu na fase de grupos do estadual e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia. Além disso, terminou o Brasileirão em 17º lugar.

Odair Hellmann durante partida contra o Newell's Old Boys, na Argentina, em 2023. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Cruzeiro no último domingo (7), pelo encerramento do Campeonato Brasileiro, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre a importância de voltar a disputar mais campeonatos em 2026.

— Nós tínhamos um objetivo traçado. Ampliamos o número de competições para 2026, que já fazia parte do planejamento da gestão, agora somado a uma competição internacional. É fundamental o Santos voltar a disputar uma competição sul-americana, não apenas pela exposição, mas também como alternativa de receita - completou.

Santos na Sul-Americana:

9 participações

42 jogos

14V | 15E | 13D

45% de aproveitamento

43 gols marcados (1.0 por jogo)

41 gols sofridos (1.0 por jogo)

Melhor colocação: Quartas de final (2003, 2004 e 2021)