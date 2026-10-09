Santos sofre três novos transfer bans da Fifa por dívidas com Caixinha e comissão
Peixe chega a quatro punições e fica impedido de registrar novos jogadores nas próximas três janelas; saiba mais e veja valores
O Santos sofreu, nesta sexta-feira (9), três novos transfer bans impostos pela Fifa em razão do não pagamento de verbas rescisórias ao técnico Pedro Caixinha e a membros de sua comissão técnica. Com as novas sanções, o Peixe chega a quatro bloqueios vigentes na entidade por débitos que, somados, alcançam cerca de R$ 15 milhões.
Entenda os novos transfer bans do Santos
A sequência de punições teve início na quinta-feira (8), quando a entidade notificou o clube pelo débito de 200 mil euros (R$ 1,11 milhão) com o preparador de goleiros José Francisco Belman Gonzales. Nesta sexta (9), a Fifa confirmou os blocos relativos às ações movidas pelo treinador Pedro Caixinha e pelos auxiliares José Prata e Pedro Malta.
Sem caixa para quitar as rescisões após as demissões em abril de 2025, a diretoria santista tentou parcelar os débitos, mas os profissionais recusaram a proposta e acionaram a Fifa. O Santos ainda recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), última instância da Justiça desportiva internacional, mas teve o pedido rejeitado e esgotou as possibilidades de recurso.
A maior fatia da dívida envolve o técnico Pedro Caixinha. O clube foi condenado a pagar R$ 496,7 mil em remunerações pendentes e 1,84 milhão de euros (cerca de R$ 10,2 milhões) referentes à rescisão contratual, ambos os valores acrescidos de juros de 5% ao ano cobrados a partir de 14 de abril de 2025.
Em relação aos auxiliares, o débito com Pedro Malta é de 220 mil euros, aproximadamente R$ 1,2 milhão, enquanto a pendência com José Prata gira em torno de 120 mil euros, cerca de R$ 670 mil. Ambas as quantias também sofrem correção de juros de 5% ao ano desde abril do ano passado.
A sanção impede o Peixe de registrar novos reforços pelas próximas três janelas de transferências. O bloqueio só será retirado antes desse prazo caso o clube efetue a quitação integral das pendências. Caixinha comandou a equipe em 16 partidas. Procurado, o Santos ainda não se manifestou.
Peixe corre risco de sofrer novas punições na Fifa
O cenário financeiro do Alvinegro praiano na Fifa ainda pode sofrer novas sanções nos próximos dias. A entidade deve oficializar um quinto transfer ban referente à rescisão do preparador físico Guilherme Gomes.
Além disso, o clube aguarda decisão do CAS referente à cobrança do Al-Markhiya, do Catar, que exige 350 mil euros, cerca de R$ 2 milhões, pelo empréstimo do atacante Yusupha Njie. Em paralelo, León (México) e Spartak Moscou (Rússia) obtiveram ganho de causa parcial na Fifa por dívidas nas contratações dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte.
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