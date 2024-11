Santos: saiba como estão as negociações por Neymar e Gabigol

Neymar e Gabigol com a camisa da Seleção (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 18/11/2024 - 03:00 • Santos (SP)

Com a confirmação da volta do Santos para a Série A, o Peixe já começa a planejar o ano de 2025. E tem negociações em andamento para trazer Neymar e Gabigol. Porém, as operações não são simples.

Segundo o Lance! apurou, a situação envolvendo Neymar não mudou. O Santos espera a rescisão entre o jogador e o Al Hilal para poder agir. Não está previsto para os próximos dias encontro entre as partes.

Plano de marketing para trazer Neymar

O grande entrave para a volta de Neymar é o salário do jogador. Recentemente a revista “Forbes” publicou que o atacante recebe US$ 80 milhões (R$ 453,7 milhões) por ano, o que equivale à cerca de R$ 37,8 milhões por mês.

O Santos trabalha com a possibilidade de um alto salário, mas nem próximo do que o jogador recebe atualmente, e aposta também em ações comerciais para alavancar os vencimentos do jogador.

Um fator que ajuda é ter na gerência de marketing do clube Armênio Neto. Próximo da família Neymar, Neto trabalhou no Santos na primeira passagem do craque pelo Peixe e foi um dos responsáveis por construir o plano de carreira que permitiu que Neymar ficasse no Alvinegro Praiano até 2013. Muito pelos contratos publicitários firmados entre clube, jogador e patrocinadores na ocasião.

Outro trunfo do Santos é a relação de confiança com Neymar pai. Foi ele quem intermediou a negociação entre o Peixe e a Blaze. Assim o Santos espera criar uma base financeira para repatriar o craque.

Por ora, enquanto Neymar não resolver sua situação com o clube saudita, o Santos trabalha com a hipótese de ter Neymar em junho, quando chega ao fim o contrato do jogador com o Al Hilal.

Proposta por Gabigol

A situação envolvendo Gabriel Barbosa é diferente, mas também é tratada com cautela pelo Santos. O clube procurou os representantes do atacante e fez uma proposta para o retorno dele à Vila Belmiro em 2025.

Gabigol, que já confirmou que não permanecerá no clube carioca no próximo ano, ainda não definiu onde vai jogar.

O Cruzeiro já sinalizou com uma proposta para que ele atue com a camisa do time mineiro. Mas o atacante só definirá seu futuro ao final da temporada. O Santos acredita que está forte na briga para ter o jogador no comando do ataque em 2025.

Embora sonhe com um time forte no próximo ano, em que disputou o Paulistão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, o Santos descarta fazer dívidas para montar o elenco da próxima temporada.

— O Santos teve o financeiro comprometido neste ano. Nós acreditamos na gestão autossuficiente em receitas com patrocínios. É um gigante voltando às suas origens, isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Queremos que, com o investimento que se faça, nunca se comprometa os cofres do clube. Digo isso porque há gestores que contratam de forma imediata e não pensam da maneira correta. Não é o que o Santos fará — afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.