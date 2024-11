Título da Série B garante ao Santos prêmio milionário e vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Otero durante partida do Santos (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Publicada em 17/11/2024 - 14:41 • Santos (SP)





De volta à primeira divisão, o Santos também conquistou o título da Série B do Brasileirão. Com o tropeço do Novorizontino na rodada, a equipe comandada por Fábio Carille assegurou o troféu mesmo sem entrar em campo. A primeira colocação, inclusive, garantirá ao Peixe uma premiação milionária.

Na última temporada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribuiu R$ 5 milhões de reais para os quatro primeiros colocados. O Campeão desembolsou R$ 2,5 milhões, enquanto os outros três clubes dividiram o restante do valor.

A tendência, por sua vez, é que a premiação em 2024 sofra reajuste e seja maior que a entregue pela Confederação no ano passado.

Vaga na terceira fase da Copa do Brasil

O título da Série B também rendeu ao Santos uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Conforme o regulamento, os campeões da primeira e segunda divisões, os vencedores da Copa Verde e da Copa do Nordeste, assim como os classificados para a Libertadores, entram diretamente nesta etapa.

Com isso, o Peixe assegura, no mínimo, R$ 2,4 milhões em premiação e evita as duas rodadas iniciais, reduzindo a carga no apertado calendário de 2025.