Pelé embala festa do Santos por título da Série B

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/11/2024 - 16:02 • Santos (SP)

Maior jogador da história, Pelé embala a festa do Santos na tarde deste domingo, 17, quando o clube comemora o título da Série B e a volta à elite do futebol brasileiro.

O Santos enfrenta o CRB pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o taça já garantida após o empate entre Novorizontino e Paysandu no último sábado, o Peixe chega com 68 pontos e aproveita a oportunidade para celebrar com a torcida e homenagear seu maior ídolo: Pelé.

Com o tema “A10 voltou”, o estádio está completamente decorado para relembrar o legado do Rei do Futebol. No elevador da Vila Viva a Sorte, foram colocadas fotos históricas de Pelé. As portas dos elevadores de todos os andares exibem o emblemático número 10, enquanto o entorno do estádio também está repleto de referências ao melhor jogador da história.

Elevador da Vila Viva Sorte decorado com a imagem do Rei Pelé (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Os torcedores que chegam à Vila Belmiro recebem uma faixa personalizada com a frase “A10 voltou”, simbolizando a volta do Santos à elite do futebol brasileiro e o eterno vínculo com Pelé. A homenagem ao Rei do Futebol reforça a ligação do clube com sua história e emociona santistas de todas as gerações. Os telões do mítico estádio também traziam o slogan “A10 voltou”.

Vale lembrar que na disputa da Série B deste ano, o Santos não utilizou a camisa 10. Ele só voltará a ser utilizada na primeira divisão.



Vale lembrar que na disputa da Série B deste ano, o Santos não utilizou a camisa 10. Ele só voltará a ser utilizada na primeira divisão.