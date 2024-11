Carille minimiza xingamentos da torcida do Santos: ‘Vocês não sabem o que é pressão’

Fábio Carille, técnico do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/11/2024 - 20:58 • Santos (SP)

Campeão da Série B com o Santos, o técnico Fábio Carille ouviu xingamentos da torcida do Peixe quando recebeu a medalha pela conquista. Mas segundo o treinador, essa pressão não interfere na decisão sobre permanecer ou não no clube em 2025.

— Eu também vejo isso. Tudo pode acontecer, já vi cada reviravolta. A pressão do Corinthians depois da eliminação para o Tolima e a continuidade do Tite [Carille era auxiliar de Tite na Libertadores 2011]. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025 — afirmou o treinador do Peixe.

Com a conquista do acesso, Carille garantiu a renovação automática de seu contrato, agora com validade até o final de 2025.

O desagrado da torcida do Santos com Carille vem de longe. Mas neste domingo, 17, antes mesmo de a bola rolar, o treinador já tinha de lidar com a insatisfação dos torcedores presentes na Vila Viva Sorte.

O técnico teve seu nome vaiado quando foi anunciado antes da partida contra o CRB. Quando o time alagoano abriu o placar no primeiro tempo, nova revolta dos santistas presentes ao estádio. No intervalo, novamente Carille foi vaiado.

Na etapa final, assim que o CRB marcou o segundo gol, o estádio explodiu em xingamentos a Carille, que ainda foi chamado de “burro” quando tirou Otero de campo.

Torcida do Santos vaiou o técnico Fábio Carille (Foto: Thiago Braga/Lance!)

— Tenho duas passagens pelo Santos, eu e minha comissão conseguimos tirar [o Santos] do rebaixamento em 2021. Agora, subimos o time. Poderia ser melhor? Sim. Internamente, foi tudo muito legal. Agradeço ao presidente por ter me segurado. A questão é se juntos vamos conseguir fazer o melhor para o Santos, não para mim. Estou há 31 anos no futebol, já vi de tudo. Já vi ambiente fora legal e o interno ruim, como já vi isso aqui. Fora, não está legal, mas o interno funciona muito bem — finalizou o treinador.

Campeão da Série B, o Santos encerra a sua participação na competição no próximo domingo, 24, contra o Sport, em Recife.