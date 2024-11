CRB frustra festa do título e vence o Santos por 2 a 0 na Vila

Santos e CRB se enfrentaram neste domingo, na Vila Viva Sorte (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 17/11/2024 - 17:57 • Santos (SP)

Era dia de festa na Vila Viva Sorte. O Santos celebrava o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e também o título conquistado da Série B. Mas o CRB frustrou os planos da torcida presente na Vila, fez 2 a 0, com um gol em cada tempo, de Labandeira e Kleiton, e respira na Série B. O time alagoano foi a 42 pontos e assumiu momentaneamente a 15ª posição da competição. O CRB agora depende apenas de si para permanecer na segunda divisão. Já campeão, o Santos permanece com 68 pontos.

Como foi o jogo

O Santos entrou em campo embalado pela festa de sua torcida, que desde as primeiras horas do domingo já tomava conta das ruas do entorno da Vila Viva Sorte.

Assim que o time entrou em campo, ficou claro que a atmosfera seria diferente. Uma linda festa, com papel picado, fogos e muita fumaça embalou o Peixe.

Aos 10 minutos, o momento que o estádio esperava: a Torcida Jovem, principal organizada do Santos, desvirou as faixas que estavam de cabeça para baixo desde a queda para a Série B, em dezembro do ano passado.

Torcida Jovem, do Santos, desvira a faixa em jogo com o CRB (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Embora o Santos tivesse como motivação o fato de fazer seu último jogo em casa na competição, o CRB ainda disputa sua permanência na Série B. E aos 16 minutos, Labandeira aproveitou um vacilo da defesa do Santos, driblou Gabriel Brazão e abriu o placar.

O gol fez o Santos acordar e passar a pressionar o time visitante. Sem muita organização, o time dependia dos chutes de Otero para assustar. Aos 33 minutos, Guilherme chegou a balançar as redes para o Santos, mas o gol foi anulado por impedimento. Na reta final do primeiro tempo, Matheus Albino, fez duas boas defesas e manteve o placar inalterado.

Vaias a Carille

No intervalo, a torcida não poupou críticas ao time, em especial ao técnico Fábio Carille, que teve seu nome vaiado antes de a bola rolar, e também na descida para os vestiários ao final da primeira etapa.

A torcida também protestou contra time e diretoria e entoou os gritos de “Não é mole não, a Série A é mais que obrigação”, e “Não é mole não, que quero um time para gritar é campeão”.

O segundo tempo recomeçou com o Santos pressionando. Otero obrigou Matheus Albino a outra grande defesa logo no início. Mas o roteiro da etapa inicial se repetiu. Kleiton, que entrou no lugar de Labandeira, aproveitou cruzamento da direita e ampliou para os visitantes aos 18 minutos.

Na sequência, a torcida do Santos perdeu a paciência com Carille. Passou a xingar o treinador de burro, depois que ele tirou Otero para a entrada de Willian e trocou Wendel Silva por Julio Furch.

A última tentativa de Carille para mudar o panorama do jogo foi lançar o jovem Luca Meirelles, do time campeão do Santos campeão paulista sub-17 nesta semana. Em sua primeira jogada, fez o pivô e serviu Guilherme, que chutou em cima de Matheus Albino. No rebote, Luca, que fazia sua estreia no profissional, quase marcou de cobertura, mas Matheus Albino apareceu novamente para evitar o gol santista. Mas o CRB segurou o Santos e manteve o placar inalterado. Antes do fim, novos gritos contra Carille e contra o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

O que vem pela frente

Todos os jogos da última rodada serão no próximo domingo, 24, às 18h30. O Santos encerra sua participação na Série B contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Lutando contra o rebaixamento, o CRB recebe o Operário-PR jogando sua permanência na competição no próximo ano.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 2 CRB

37ª RODADA- SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 17 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

🥅 Gol: Labandeira, 16’/1º T e Kleiton, 18'/2ºT (CRB)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Ribeiro e Chay (CRB)



SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), Gil, João Basso e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Giuliano (Luca Meirelles); Otero (Willian), Wendel Silva (Julio Furch) e Guilherme.

CRB (Técnico: Hélio dos Anjos)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Saimon, Segovia, Ryan; João Pedro, Falcão, Marco Antônio (Rafael Bilu), Gegê (Chay) e Labandeira (Kleiton); Anselmo Ramon.