Peça importante no acesso do Santospara a Série A nesta temporada, o goleiro Gabriel Brazão renovou seu vínculo com o Peixe e segue no clube para o ano de 2025. O atleta de 24 anos chegou ao clube em fevereiro deste ano e já tinha contrato até 2026. Agora, no novo acordo, Brazão assina até dezembro de 2028.

O alvinegro trata o jogador como uma das referências na campanha do acesso à primeira divisão e afirma que a renovação faz parte do processo de reconstrução da equipe para a temporada seguinte. O goleiro afirma que vê o Peixe preparado para a disputa da Série A e espera seguir como destaque do time no próximo ano.

- A minha vida inteira foi cheia de grandes desafios e o Santos está preparado para a Série A, é um clube gigante e a gente tem a certeza de que vai ser uma temporada especial para nós também, assim como foi essa de 2024, e nós vamos conquistar nossos objetivos novamente [...] “Estou muito feliz, me sinto privilegiado de poder estar no Clube do tamanho do Santos - afirmou Brazão.

Gabriel Brazão renova contrato com Santos até 2028. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O goleiro voltou a ter destaque em uma equipe depois de ter passado por clubes na Itália co poucos minutos em campo. No Santos, foram 30 partidas jogadas nesta temporada e o jogador destacou a importância de ter a sequência como titular para sua evolução na posição.

- Individualmente foi um ano muito especial, que eu pude ter a minha sequência e pude demonstrar minhas virtudes, minhas qualidades e em questão do grupo conseguimos todos os objetivos que foram propostos para nós no começo da temporada - completou.

Brazão entra em campo pela última vez com o Santos nesta temporada na partida diante do Sport, neste domingo (24). A bola rola às 18h30 na Ilha do Retiro, na capital pernambucana. O Peixe já tem o título do campeonato garantido e quer aumentar a pontuação na ponta da tabela.