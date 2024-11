O Santos já é o campeão do Brasileirão Série B de 2024, mas ainda falta um jogo, contra o Sport Recife, neste domingo (24), para cumprir. Caso o Peixe perca o próximo confronto, um recorde negativo será quebrado: o clube será o campeão com a pior pontuação do torneio na era dos pontos corridos.

O formato atual da competição foi estabelecido em 2006 e, desde então, todos os clubes campeões acumularam 70 ou mais pontos. A equipe que somou menos e ainda conseguiu se tornar campeã foi o Coritiba, em 2007, quando levou o título com 69 pontos. Atualmente, a equipe alvinegra soma 68 pontos.

O confronto com o Sport Recife começa às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Se empatar a partida, o Santos também ficaria atrás da marca do Coritiba, isso porque o time paulista possui só 20 vitórias, contra 21 dos paranaenses. Se o Peixe vencer, o recorde negativo ficará com o Coxa de 2007.

Santos pode ser o campeão com a pior pontuação na história da Série B (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

O Santos entra em campo no domingo (24) sem técnico, já que Fabio Carille foi demitido logo após a conquista do título. A equipe de Recife, por sua vez, tem 63 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela. O confronto será decisivo para a conquista do acesso à Série A pelos nordestinos.

