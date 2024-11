Santos anuncia atraso nos ajustes contratuais com WTorre para reforma da Vila Belmiro

O Santos anunciou que não conseguirá finalizar os ajustes contratuais com a WTorre neste mês de novembro para viabilizar o início da campanha e divulgação das pré-vendas de viabilidade da nova Arena até o final do ano. O prazo que não será cumprido tinha sido anunciado pelo presidente Marcelo Teixeira, em uma entrevista coletiva no início de outubro.

Segundo o Peixe, algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos.

- O Santos Futebol Clube espera que os assuntos sejam esclarecidos com brevidade, para que os ajustes finais sejam concluídos e o cronograma de início das pré-vendas de viabilidade na nova Arena seja iniciado no menor prazo possível - conclui o clube na nota enviada à imprensa.

A diretoria do Peixe possui um acordo com a WTorre para a construção de um novo estádio no mesmo lugar de sua famosa casa, no litoral paulista.

Tramitação na Prefeitura de Santos

A proposta para a reforma da Vila Belmiro já tramita na Secretaria de Obras de Santos. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está em estágio avançado e será publicado após algumas complementações. Com a divulgação, a Comissão de Impacto de Vizinhança terá um prazo de 30 dias para deliberar sobre o projeto, e, se aprovado, a construção da nova Vila Belmiro poderá ser iniciada.

A nova Vila

O projeto, assinado pelo arquiteto Luiz Volpato, e anunciado pelo presidente do Santos em outubro, propõe uma alteração na capacidade máxima da Vila, passando de cerca de 20 mil torcedores para 30.108.

Ainda não há previsão para o início das obras, mas a construção deve durar de dois anos e meio a três anos. Enquanto a Vila estiver sendo reformada, o Peixe pretende mandar seus jogos na Arena Pacaembu, que deve ser inaugurada oficialmente na final da Copa São Paulo, em janeiro de 2025.