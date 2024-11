“Ele se paga sozinho”, afirma diretor do Santos sobre a volta de Neymar

Uma das grandes esperanças da torcida santista para 2025 é ver Neymar vestindo novamente a camisa do Peixe. No último mês, as especulações sobre uma possível negociação do Santos com o atacante ganharam força. Na tarde da quinta-feira (21), Norberto Gonçalves, diretor financeiro do time, falou à Flashscore, plataforma que é líder global em resultados e estatísticas ao vivo, sobre o interesse do time em repatriar o atleta.

- Havia esse interesse já na gestão passada. O Neymar tem um poder econômico incrível por onde passa. Se ele vier, não preciso ter muita preocupação com a parte financeira. Ele se paga sozinho, somente com sua presença, com venda de camisas, ingressos, etc. Mas é uma operação complexa, que não depende somente do clube ou do jogador - apontou Gonçalves.

Atualmente, Neymar é atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e possui contrato até o meio de 2025. Para voltar ao Alvinegro Praiano ainda no começo de 2025, ele teria que conseguir um acordo de rescisão do seu contrato com o time saudita. Caso contrário, o Santos terá que esperar até o fim do vínculo, em junho, para poder contar com o atacante.

Um dos pontos que parece ser o maior entrave para a volta de Neymar é o salário do jogador. Recentemente, a revista “Forbes” afirmou que o atacante recebe US$ 80 milhões (cerca de R$ 464,8 milhões na cotação atual) por ano. O acordo fechado por ele e pelo Al-Hilal, no meio de 2023, previa o pagamento de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,9 bilhão na cotação atual) pelos dois anos de contrato, incluindo salário, luvas e acordos comerciais.

Mas, Gonçalves afirmou que a verba dos direitos de transmissão que o clube deve receber no próximo ano pode ser a solução para esse problema.

- Nosso acordo com a Libra indica que 40% do valor total é igualitário, 30% é por ranking e outros 30% por audiência. Essa audiência, com a presença do Neymar, pode fazer o Santos receber um valor extra de R$ 40 milhões a R$ 60 milhões por ano, fora outras receitas que serão geradas - explicou o diretor.

- Os benefícios entre as partes seriam mútuos, não somente dentro de campo, mas também quando o jogador se aposentar, algo que já é pensado pelo staff do atleta. Essa parceria tem tudo para acontecer, inclusive quando ele deixar de jogar. São marcas associadas, assim como Santos e Pelé. Já existe um projeto pensado nisso e espero que seja realizado - completou Norberto Gonçalves.

No último final de semana, o presidente do Peixe, chegou a ser questionado sobre o tema após a partida contra o CRB, e negou uma possível reunião com o pai de Neymar nos próximos dias para tratar do retorno do atleta.

— Não estou sabendo (de nenhuma reunião). Eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, que possui um contrato de vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como já disse, para, no momento que se definir, aí, sim, o Santos poder fazer uma manifestação. Caso contrário, é só aguardar — afirmou o presidente.

No momento, Neymar está machucado. O atacante se lesionou durante o confronto entre Al-Hilal e Esteghlal, pela quarta rodada da Champions da Ásia. O problema na coxa ocorreu logo no retorno do brasileiro aos gramados, após passar mais de um ano parado por outra lesão.