Santos reforça a zaga e cria concorrência no setor para 2025

O Santos acertou no domingo (5) a contratação do zagueiro Zé Ivaldo, que pertence ao Cruzeiro. O atleta foi o segundo reforço para o elenco alvinegro de 2025 e o segundo para a zaga. Ainda tímido no mercado, o Peixe terá uma defesa mais encorpada e chegadas podem criar concorrências para a posição o de titular.

Além de Zé Ivaldo, Luisão, que veio do Novorizontino, fechou com a equipe para esta temporada. A dupla se junta a um elenco que conta com Basso, Luan Peres e Gil, além Jair Cunha, que é alvo nesta janela e pode não permanecer no time santista para a sequência do ano.

Gil durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé

Em 2024, Jair e Gil formaram o pilar da defesa do time que foi campeão da Série B do Brasileirão e conquistou o acesso à primeira divisão. A dupla encontrou um equilíbrio interessante entre a experiência do zagueiro com currículo vencedor pelo Corinthians e a promessa da Vila Belmiro.

Com a iminente saída de Jair, os dois novos contratados chegam para brigar pela titularidade com Peres e Basso, que também já despontaram no onze inicial em algumas oportunidades. Enquanto Zé Ivaldo se viu sem espaço no Cruzeiro, Luisão se destacou pela boa temporada com o Novorizontino, que bateu na trave e quase conquistou o acesso à Série A.

Na campanha da Série B, o Santos teve a terceira melhor defesa da competição com 32 gols sofridos e empatado com Goiás, Operário e Avaí. A melhor defesa foi do Mirassol, com 26 gols sofridos, e o Novorizontino aparece depois com 31.

O Santos tem sido tímido na montagem do elenco para a Série A até aqui. O CEO do clube, apresentado na última quinta-feira, ressaltou que há um planejamento a ser seguido e que respeita três principais pilares do clube e que visam manter a saúde financeira do Peixe em dia. Porém, afirmou que a equipe está no mercado e que o técnico Pedro Caixinha também tem participado do processo de motagem do elenco.