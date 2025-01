O Santos acertou a contratação do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro, por empréstimo de um ano, com obrigação de compra com metas estipuladas em contrato. O jogador chega nesta segunda-feira (6) ao Peixe para se juntar ao restante do elenco, que já iniciou os treinamentos.

Na temporada passada, Zé Ivaldo, de 27 anos, perdeu espaço na equipe mineira e amargou o banco de reservas. Recentemente, o Cruzeiro acertou com Lucas Villalba, deixando o beque livre para negociar com outra equipe. O Sport, inclusive, chegou a sondar o jogador. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela reportagem do Lance!.

A zaga do Alvinegro também conta com Gil, principal nome da defesa do Santos na Série B, João Basso, Luan Peres, Luisão e Jair, que pode não permanecer nesta temporada.

Até o momento, o Peixe havia contratado apenas o zagueiro Luisão, do Novorizontino, que já treina com o elenco no CT Rei Pelé. No entanto, além da chegada de Zé Ivaldo, a diretoria tenta a contratação do meia-atacante inglês Josh Windass, do Sheffield Wednesday, time da Segunda Divisão da Inglaterra.