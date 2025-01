Santos sofre baixas por surto de virose no litoral paulista

Dois jogadores do Santos não puderam participar do treinamento dado pelo técnico pedro Caixinha, no CT Rei Pelé, na manhã deste domingo (5). Hyan e Luan Peres foram diagnosticados com virose gastrointestinal. Um surto da doença tem sobrecarregado as unidades de saúde da Baixada Santista desde os últimos dias de 2024.

Os jogadores apresentam os sintomas clássicos da doença, como quadro de diarreia e vômitos persistentes. Ainda não há previsão definida para a liberação dos atletas, mas há a possibilidade deles retornarem aos trabalhos amanhã, dependendo da evolução de seus quadros.

Santos treina sem jogadores com virose (Foto: Divulgação/Santos)

Sem a dupla e o zagueiro Jair Cunha, que fez fortalecimento muscular na academia, o Peixe teve seu segundo dia de treinamento sob o comando do novo técnico e visando a disputa do Campeonato Paulista.

Os jogadores fizeram exercícios de ativação para retomada do condicionamento físico após as férias, assim como atividades com bola.

O time estreará no Paulistão no dia 16 contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Antes, no entanto, deverá fazer jogos-treino no CT.