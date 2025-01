O Santos está ativo no mercado de olho na temporada de 2025. O Alvinegro tem interesse na contratação do meia-atacante inglês Josh Windass, do Sheffield Wednesday, time da Segunda Divisão da Inglaterra, e já formalizou uma proposta pelo atleta de 30 anos, segundo o veículo britânico "Talk Sport".

A contratação seria um pedido do técnico Pedro Caixinha, que já trabalhou com o jogador no Rangers, da Escócia, em 2017. Na época, Windass, que pode jogar como meia central ou ofensivo e segundo atacante, atuou ao lado de Alfredo Morelos, atacante santista.

Em entrevista ao veículo britânico, Windass confirmou a proposta do Santos e disse que não fala com o treinador tem um tempo. A ideia do Peixe é esperar a liberação do atleta para assinar em definitivo.

- Eu trabalhei com ele (Caixinha). Para ser sincero, chegou (proposta do Santos) como uma surpresa nesta manhã quando meu agente me ligou. Eu amo jogar onde estou jogando. Obviamente, quando seu contrato acaba e coisas do tipo, sempre haverá conversas. Eu não falo nem vejo Pedro há muito tempo. Mas é o que é, quando você está em forma, esse tipo de coisa acontece - afirmou o atleta.

Até o momento, o Peixe contratou apenas o zagueiro Luisão, do Novorizontino, que já treina com o elenco no CT Rei Pelé.

