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Quantos jogos Neymar ainda pode disputar pelo Santos em 2026?

Condição física do camisa 10 e situação do Santos na tabela podem influenciar a utilização do atacante nas oito rodadas finais do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
15/10/2026 06:14
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Neymar
SP - SANTOS - 08/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, SANTOS X FLAMENGO - Neymar jogador do Santos comemora seu gol durante partida contra o Flamengo no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Neymar tem oito partidas pela frente com o Santos até o fim do Campeonato Brasileiro, mas ainda não há garantia de quantas vezes o camisa 10 estará em campo. Depois de retornar de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante teve a participação administrada pela comissão técnica e foi poupado contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por causa do gramado sintético da Arena MRV.

➡️Em busca de reação, Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã

Com a reta final da competição pela frente, a condição física do jogador será determinante para definir sua utilização. O Santos ainda busca uma vaga na Libertadores de 2027, e a necessidade de somar pontos pode influenciar o planejamento de Cuca para os últimos compromissos. Neymar, no entanto, deve aparecer em campo neste domingo (18), contra o Fluminense, no Maracanã.

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O Peixe tem quatro partidas em casa e outras quatro como visitante nesta reta final de campeonato. Fora de seus domínios, enfrenta Fluminense, RB Bragantino, Coritiba e Vitória. O deslocamento para Salvador, onde encara o Vitória, é o mais longo da sequência.

A equipe também terá confrontos importantes na Vila Belmiro, contra Bahia, Palmeiras, Grêmio e Botafogo, respectivamente. A sequência pode ser decisiva para as pretensões do clube em 2026.

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Neymar
(Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Condição física será determinante

Neymar voltou a atuar contra o Flamengo, quando entrou no intervalo e marcou duas vezes em cobranças de pênalti no empate por 2 a 2, depois de se recuperar de uma lesão na coxa direita. Na rodada seguinte, foi preservado diante do Atlético-MG por causa do gramado sintético.

A partir de agora, a sequência do atacante dependerá da resposta física e da avaliação da comissão técnica. Mesmo sem novos compromissos em gramado sintético no calendário do Santos, a ausência desse fator não garante que Neymar jogará todas as partidas restantes.

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Santos pode administrar a utilização na reta final

A situação do Peixe na tabela também pode pesar nas decisões sobre o camisa 10. Caso o clube chegue às últimas rodadas ainda disputando uma vaga na Libertadores, a necessidade de contar com o atacante pode ser maior. Por outro lado, o planejamento dependerá da condição física de Neymar e da avaliação de Cuca jogo a jogo.

A penúltima rodada, contra o Vitória, em Salvador, reúne dois fatores importantes: o deslocamento mais longo da sequência e o momento que o Santos estará vivendo na classificação. A definição sobre a participação do atacante, porém, dependerá do cenário esportivo e físico mais próximo da partida.

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Veja os jogos do Santos até o fim do Brasileirão:

31ª rodada - contra o Fluminense, dia 18/10, fora de casa;
32ª rodada - contra o Bahia, 24/10, em casa;
33ª rodada - contra o Palmeiras, 28/10, em casa;
34ª rodada - contra o RB Bragantino, 2/11, fora de casa;
35ª rodada - contra o Coritiba, data indefinida, fora de casa;
36ª rodada - contra o Grêmio, data indefinida, em casa;
37ª rodada - contra a Vitória, data indefinida, fora de casa;
38ª rodada - contra o Botafogo, data indefinida, em casa.


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