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Em busca de reação, Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no Maracanã

Suspenso, Willian Arão também preocupa por desconforto na coxa direita, enquanto Neymar deve voltar ao time titular após ser poupado

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
14/10/2026 16:56
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Neymar
Neymar em treino do Santos (Fotos Raul Baretta Santos FC.

Após a derrota para o Atlético-MG, o Santos se prepara para enfrentar o Fluminense com mudanças na equipe, no domingo (18), no Maracanã. Suspenso, Willian Arão está fora e também preocupa por causa de um desconforto na coxa direita, enquanto Neymar deve retornar ao time titular depois de ser poupado na última rodada do Brasileirão.

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O zagueiro foi substituído com apenas oito minutos de jogo em Belo Horizonte, dando lugar a Luan Peres, que deve ser o escolhido para jogar no final de semana. No entanto, Arão acabou advertido no banco de reservas por reclamação no retorno das equipes ao gramado para a etapa complementar, enquanto já estava pendurado. Ele está em avaliação pelo departamento médico, e ainda não há definição sobre seu problema.

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Já Neymar deve voltar. Poupado por conta do gramado sintético da Arena MRV, o camisa 10 deve iniciar a partida entre os titulares em busca de uma nova reação na competição nacional.

A derrota para o Galo, aliás, diminuiu as chances do Santos de alcançar uma vaga na próxima edição da Libertadores, com agora 3,6% de chances. Apesar do cenário mais difícil, o time ainda não desistiu do objetivo e tenta voltar a vencer para seguir na disputa na reta final do Brasileirão.

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