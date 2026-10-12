Sormani detona derrota do Santos e aponta culpado: 'Vergonha'

A derrota do Santos por 2 a 1 para o Atlético-MG, de virada, neste domingo (11), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou forte reação do jornalista Fábio Sormani. Inconformado com o resultado, o comentarista criticou o desempenho da equipe comandada por Cuca e apontou quatro responsáveis pelo revés: o goleiro Diógenes, os zagueiros Luan Pérez e Veríssimo e o treinador santista.

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Durante sua análise, Sormani destacou que o Peixe abriu o placar aos 43 minutos do segundo tempo, mas sofreu dois gols nos acréscimos e deixou escapar a oportunidade de conquistar três pontos. O jornalista também ressaltou que o Atlético-MG entrou em campo com desfalques e jogadores poupados.

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— Que vergonha, que vergonha. O Santos conseguiu perder para o catado do Atlético Mineiro. (...) Faz um gol aos 43 minutos do segundo tempo e toma dois gols em cinco minutos, nos acréscimos. Ah, que vergonha — disparou.

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Além das críticas ao desempenho coletivo, Sormani responsabilizou diretamente quatro nomes pela derrota santista. Na avaliação do jornalista, Diógenes falhou no primeiro gol do Atlético-MG, enquanto Luan Pérez e Veríssimo tiveram participação negativa nos lances defensivos que resultaram na virada.

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O comentarista também direcionou críticas a Cuca, principalmente pelas substituições realizadas durante a partida. Para Sormani, as mudanças demonstraram uma postura excessivamente defensiva, em vez de buscar ampliar a vantagem no placar.

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— Essa derrota tem que cair no colo do Diógenes, do Luan Pérez, do Veríssimo e do Cuca, dos quatro. Eles perderam o jogo — afirmou.

Sormani ainda questionou a entrada de Rony e a saída de jogadores que, em sua avaliação, poderiam contribuir mais ofensivamente. O jornalista também demonstrou insatisfação com a utilização de algumas peças do elenco e cobrou uma postura mais agressiva da equipe.

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Santos perde invencibilidade e vê disputa na tabela embolar

Com a derrota, o Santos encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e desperdiçou a chance de avançar na classificação. A equipe permaneceu na oitava colocação, com 42 pontos, e viu o São Paulo se aproximar na disputa.

O resultado também aumentou a pressão sobre o time para a sequência da competição. Sormani demonstrou preocupação com o desempenho recente do Peixe e lembrou que a equipe já havia apresentado dificuldades nos confrontos anteriores contra São Paulo e Flamengo.

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— Inaceitável essa derrota do Santos para o Atlético Mineiro. Inaceitável. Uma vergonha, uma vergonha — concluiu o jornalista.