Auxiliar lamenta derrota do Santos e defende Neymar: 'Craque do time'

O auxiliar técnico Cuquinha tentou explicar os motivos que levaram o Santos à derrota para o Fluminense na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro. O Peixe chegou a ficar duas vezes à frente do placar, mas sofreu a virada.

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Segundo o treinador, que substituiu Cuca, suspenso, o Santos fez uma boa partida até sofrer o gol de empate no primeiro tempo. Outro ponto citado foi que, após fazer 2 a 1, Barreal sofreu uma lesão e deixou o campo, momento em que o Fluminense aproveitou para retomar o controle e virar o jogo.

— A sensação que dá é que deixamos escapar pontos dentro de casa, mesmo num jogo bom até tomar o gol de empate. Tivemos chances para fazer o segundo, nos últimos minutos nos perdemos. No intervalo, arrumamos, comandamos o segundo tempo e fizemos o gol. Ficamos com um a menos, Neymar foi para a esquerda ajudar a marcar, mas sofremos o gol — disse Cuquinha após a derrota.

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— Não é o caso de morrer. Se cair um raio, cai dentro do gol do Santos. Foram três bolas no gol e entraram as três. É uma fase e vai passar. O jogo de hoje nosso goleiro não fez nenhuma defesa. Isso não irá durar pra sempre. Vai parar e a sorte vai sorrir pro nosso lado — seguiu.



Cuquinha também falou sobre a partida de Neymar. Ao longo do segundo tempo, o atacante teve a chance de colocar o Santos novamente à frente, quando o jogo estava 2 a 2, mas desperdiçou.

— Eu não vejo falta de confiança de Neymar. Às vezes erra, às vezes acerta. Mas é o craque do time, é o cara que desequilibra. Se tiver que cair a bola no pé de uma pessoa, que seja no dele — explicou.

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Após o apito final, a torcida fez críticas ao elenco e, principalmente, à diretoria, com protestos direcionados ao presidente Marcelo Teixeira.

— No caso de hoje, ficamos próximos da vitória, não conseguimos sustentar, culpa nossa, jogadores, comissão e todos nós. Agradecer à torcida, fez uma festa bonita. No final, reclamou, fez o que fez, com toda razão do mundo — completou o auxiliar técnico.

Santos perdeu por 3 a 2 (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Santos vive situação delicada no Brasileirão

Com a derrota, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três. O time se aproxima da parte de baixo da tabela e passa a conviver com maior pressão na sequência da competição.

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